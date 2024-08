Buscan a un desaparecido en la Playa Pita del pantano de la Cuerda del Pozo (Soria)

(Actualiza con más información)

Soria, 27 ago (EFE).- El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha activado el protocolo de búsqueda para localizar a un joven de 25 años que ha desaparecido en la tarde del martes mientras se bañaba, junto con su pareja, en la Playa Pita del embalse de la Cuerda del Pozo (Soria).

El centro de emergencias 1-1-2 ha dado aviso del incidente a Guardia Civil (COS), que ha activado al Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (Geas), bomberos de Soria y Emergencias Sanitarias- Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha explicado en un audio remitido a última hora de la noche que la víctima es un joven de 25 años que, como su pareja -de 24 años-, son residentes en Tudela (Navarra) aunque trabajan en Tarazona (Zaragoza) donde son fiestas y habían aprovechado la jornada festiva para acercarse hasta la Playa Pita.

Se han adentrado en el embalse con una pedalina, a unos 500 metros del embarcadero, y allí el joven se ha sumergido para darse un baño y no ha vuelto a salir.

"No es que no supiera nadar, pero tampoco sabía nadar muy bien", ha indicado Latorre, y en cuanto a la joven "no sabía nadar, así que no ha podido hacer nada más que intentar acercar la barca".

Los bomberos del Ayuntamiento de Soria han estado trabajando en el lugar durante dos horas, hasta que ha empezado a anochecer, pero no han dado con el joven; se le busca en una zona de unos 11 o 12 metros de profundidad y a unos 500 metros del embarcadero, ha apuntado el subdelegado.

Mientras, el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil se tiene que desplazar desde Valladolid, pero "esta noche, dada la escasa visibilidad, no podrán hacer absolutamente nada", y será a primera hora de la mañana cuando se retomen las labores de búsqueda.

Miguel Latorre ha indicado que, a través de la Delegación Territorial de la Junta en Soria se ha activado el servicio de psicólogos de Cruz Roja para atender a la pareja de la víctima.EFE

