Rodrigo Pérez Arce, duda, y Rubén Rozada, baja en Ademar para el debut europeo en Portugal

León, 25 ago (EFE).- El capitán del Abanca Ademar, Rodrigo Pérez Arce, es duda para el encuentro de ida de la eliminatoria previa de la Liga Europa de balonmano en la pista del ABC Braga portugués, mientras que el pivote Rubén Rozada será baja, han confirmado a EFE fuentes del club leonés tras el último partido de pretemporada disputado ante el Balonmano Base Oviedo saldado con victoria leonesa por 36-27.

El central leonés ya no pudo actuar frente a los asturianos a causa de una bursitis en el hombro derecho cuya evolución determinará si puede o no actual frente al conjunto luso en el primer choque de la eliminatoria, mientras que Rozada sufrió una lesión en la rodilla izquierda que también le impidió enfrentarse ante su exequipo y, a falta de la confirmación sobre el alcance exacto de su lesión, es seguro que no podrá debutar en competición europea.

En el caso de Pérez Arce su posible ausencia sería cubierta con Adrián Fernández, una de las incorporaciones esta temporada y el canterano y campeón de Europa júnior, Javier Miñambres; mientras que en la posición de pivote el técnico ademarista contaría con los dos jugadores más habituales, el serbio Ivan Popovic y el madrileño Alberto Martín, que continúan de la temporada pasada.

La mejor noticia para Daniel Gordo es que, al margen de estos problemas y la ausencia ya conocida del extremo internacional juvenil Sergio Sánchez, que volvió del europeo lesionado en su tobillo derecho, podrá disponer del resto de la plantilla, incluido el lateral internacional egipcio Hatem Marawan, que ya debutó con tres goles en la victoria ante el Balonmano Base Oviedo. EFE

