PP-A cree que "la credibilidad de Montero está por los suelos" y el "procés fiscal" precede a un referéndum en Cataluña

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, considera que la "credibilidad" de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "está por los suelos", y lo que se ha acordado entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para posibilitar la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat es un "'procés' fiscal" que precede a la convocatoria de "un referéndum" para "decidir sobre la independencia de Cataluña". Así lo ha manifestado el dirigente del PP-A en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha incidido en criticar el acuerdo "a todas luces perverso", en su opinión, que han sellado el PSC y ERC tras negociarlo "en secreto", y que "perjudica a Andalucía". En esa línea, Antonio Repullo ha señalado que "lo primero que tiene que hacer María Jesús Montero es aclarar, explicar y hacer público" el contenido de dicho acuerdo que se ha realizado "en secreto entre dos partidos políticos" y que "va a vincular de una manera muy especial al país, y especialmente a una comunidad como Andalucía que ya viene de una situación de desventaja desde el punto de vista presupuestario y financiero en el reparto" de financiación que "tiene que hacer el Estado". El representante del PP-A ha denunciado que "lo que pretende" la ministra de Hacienda es que en Andalucía suba "los impuestos para pagar la factura de los independentistas catalanes, y además para que Andalucía no siga siendo la comunidad autónoma competitiva que está demostrando ser día a día". Al hilo, Repullo ha tildado de "muy extraño y muy llamativo que sea una andaluza" como Montero quien, "primero, no explique lo que está pasando en este país desde el acuerdo" alcanzado por ERC y el PSC, y quien "venga a anunciar algo que, en ningún caso, puede ser positivo" para su tierra, al contrario de lo que defendió la ministra el pasado miércoles en una atención a medios en Rota (Cádiz). El 'número dos' del PP andaluz ha sostenido que se está dando "una situación inaudita" en España, porque "nunca se ha negociado la financiación autonómica de una manera bilateral entre una comunidad y el Estado", algo que "está pasando ahora" para "que un socialista --Salvador Illa-- sea presidente en Cataluña, y otro socialista, Pedro Sánchez, sea presidente de España". "Esa es la única condición que se ha puesto encima de la mesa para llegar a un pacto que es secreto", que se ha fraguado "en una mesa camilla por dos partes sin tener en cuenta, sin aclarar, sin especificar ni explicar nada de lo que contiene" el mismo. Tras ello, el representante del PP-A ha añadido que "lo único que parece claro" es que los dirigentes catalanes "van a ser los que controlen la caja" de la recaudación de impuestos, y que eso es "el precedente al siguiente paso, que es un referéndum y decidir sobre la independencia de Cataluña", según ha sostenido. Repullo ha remarcado que quienes ahora han acordado "un 'procés' fiscal" son quienes "modificaron el Código Penal a su antojo, amnistiaron con una ley que está puesta en tela de juicio por los jueces, por el Tribunal Supremo", y que "indultaron a aquellos secesionistas que cometieron delitos en el 'procés'" independentista. "Se dieron cuenta de que sin la independencia económica no era posible una independencia política, y lo que han hecho ahora, evidentemente con las facilidades que le ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez y, por supuesto, con ese pacto por la Generalitat", es conducirse por "la senda de esa independencia que terminará con un referéndum, porque ya lo han manifestado y ya lo han puesto encima de la mesa", según ha advertido. De igual modo, Antonio Repullo ha señalado que Montero "dice una cosa en Andalucía, dirá otra cosa pasado mañana en Cataluña y otra diferente en Cantabria". "Cada día dice una cosa diferente, en función de la salida que necesita dar en el territorio y en el tiempo en el que se encuentre en ese momento", de forma que "la fiabilidad, la credibilidad" de la titular de Hacienda "está por los suelos", según ha sentenciado antes de añadir que "nadie se cree" a la vicepresidenta ni "las explicaciones que ha dado sobre lo que es esa independencia fiscal, ese 'procés' que han puesto en marcha en Cataluña", que "son paupérrimas". LA "REPERCUSIÓN" DEL ACUERDO PSC-ERC EN ANDALUCÍA Desde esas premisas, el dirigente del PP-A ha emplazado a Montero a que "explique a todas las comunidades autónomas qué es lo que hay detrás de ese acuerdo que se ha firmado" entre el PSC y ERC, y que "vuelva" a una "forma de hacer política" basada en "el diálogo y la solidaridad entre los territorios", teniendo en cuenta que "esto va de personas", y la cuestión de la financiación autonómica "tiene una repercusión muy importante" en la prestación de los servicios públicos en Andalucía, por lo que "sería bueno" que Montero y que "algún dirigente" del PSOE-A "pusiera encima de la mesa en qué beneficia o en qué puede beneficiar esta política que se está llevando a cabo de una manera bilateral entre los independentistas catalanes y el Gobierno" de Pedro Sánchez. Antonio Repullo ha querido dejar claro además que por parte del PP-A van a "poner en marcha todos los resortes, los judiciales si fuera el caso y, por supuesto, también los políticos de la mano del Parlamento de Andalucía, o incluso de ayuntamientos y diputaciones, para hacer ver y también saber en qué posición se va a colocar el PSOE en todo este tema". Además, ha apuntado que el PP-A va a "escuchar a los andaluces", y si detecta en ellos la "necesidad" de "expresar" que "lo que está pasando es una barbaridad, no desechamos ninguna movilización social como la hemos hecho últimamente" con "cientos de miles de personas en toda Andalucía que alzaron su voz" frente a las políticas que "castigan de una manera permanente" a esta región. Y es que, según ha enfatizado, este acuerdo tiene "una repercusión muy clara" para los andaluces, partiendo de "datos objetivos" como los de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que "está reconociendo que el 18% de los recursos que ahora mismo nos concede el Estado español para servicios públicos se nos van a ver recortados", según ha advertido. Repullo ha agregado que "ese 18% supone 5.000 millones de euros anuales" que se verían recortados, y a los que "hay que añadirle los 1.500 millones" que Andalucía ya pierde "anualmente" por su situación de "infrafinanciación", de forma que la cantidad de recursos que ahora dejaría de ingresar la comunidad autónoma teniendo en cuenta las consecuencias del pacto entre el PSC y ERC ascendería a "6.500 millones" al año, según los cálculos realizados por el secretario general del PP-A, que ha puesto de relieve que esa cifra "supone la mitad del presupuesto que invierte el Gobierno de Juanma Moreno en sanidad", o "prácticamente el 70% de lo que invierte en educación". LA POSICIÓN DEL PP SOBRE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Por otro lado, el secretario general del PP-A ha reconocido que, a la hora de abordar la financiación autonómica, "cada comunidad tiene una idiosincrasia, unas necesidades, una problemática y soluciones diferentes", pero ha defendido que los presidentes autonómicos del PP "han demostrado que son capaces de dialogar", y ahí está "el ejemplo de Juanma Moreno en Andalucía", según ha valorado. Esa capacidad de diálogo, según ha abundado, se plasmará en la cumbre que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado con los presidentes autonómicos de su partido el próximo 6 de septiembre, donde también se pondrá sobre la mesa la "solidaridad" que "nos va a llevar a trabajar, a exponer un modelo y a proponer una alternativa que no sea la que se ha puesto en marcha por parte de Pedro Sánchez", que se sitúa "lo más alejado posible del diálogo y de la solidaridad", según ha concluido Antonio Repullo.

