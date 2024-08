El PP reclama a Sánchez que nombre a un nuevo ministro de Transportes porque Puente se dedica a estar en redes sociales

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha pedido este viernes al presidente, Pedro Sánchez, que sustituya a Óscar Puente como ministro de Transportes porque "se dedica a estar en X" (antes Twitter) mientras el transporte ferroviario en España "no funciona". Así lo ha hecho en declaraciones a los medios a la entrada de la sede del PP, mientras Puente comparece en el Senado para dar cuenta de las incidencias en los trenes. Sémper ha denunciado que "los ministros de Transporte" nombrados por Sánchez "se dedican a todo menos a ser ministros". Así, ha aludido al exministro de Fomento José Luis Ábalos, que "se dedicó a otras cosas", en alusión al 'caso Koldo'. A juicio de Sémper, hay "determinados ministerios" que por "la importante carga de su gestión merecen" que los titulares de esas carteras "se dediquen al 100% a su labor". Pero "Puente no se dedica" y "todo lo que sucede en la red ferroviaria no es casualidad". DETERIORO AGUDIZADO POR SU INCAPACIDAD Si bien ha reconocido que el "deterioro" del sistema ferroviario "no viene de hoy", ha denunciado que se ha "agudizado" por la "incapacidad de gestión del Gobierno". Por todo ello, ha reclamado al jefe del Ejecutivo que nombre a un nuevo ministro de Transporte. El también vicesecretario de Cultura 'popular' ha aprovechado para recordar el "caos" en el sistema ferroviario sucedido este verano, en estaciones de media y larga distancia y en Cercanías. "Es una auténtica vergüenza lo que sucede con el transporte público, y lo único que recibimos es el insulto de decir que el sistema ferroviario está mejor que nunca", ha indicado. "El transporte ferroviario no funciona y, entre otras cosas, es porque Puente no se dedica a su materia", ha zanjado.

Compartir nota: Guardar Nuevo