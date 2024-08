Vicelehendakari recalca que el Concierto vasco tiene "todas las garantías" y es "incomparable" con el modelo catalán

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, cree que el Concierto vasco es "incomparable" con "nada" y ha subrayado que tiene "todas las garantías jurídicas, las españolas y las europeas". Además, ha insistido en que "debe cerrarse la carpeta estatutaria" esta legislatura y se trabaja para efectuar "cuanto antes" seis traspasos. En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la vicelehendakari ha señalado, tras el acuerdo en materia de fiscalidad alcanzado en Cataluña, que el Concierto vasco es "incomparable". Bengoetxea ha subrayado, en relación al acuerdo catalán, que "es bueno que Cataluña tenga estabilidad" y que "se lleguen a acuerdos". En todo caso, ha rechazado comparar el Concierto vasco "con nada" y ha remarcado que es "un concierto singular que tiene todos los amparos posibles". "No hay mayor amparo y no hay mayor rigor jurídico que el que tiene nuestro Concierto", ha señalado, recordando que está "avalado" por la Constitución y también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), además de que "se blindó por el Tribunal Constitucional en el año 2016". Por tanto, ha valorado que "tiene todas las garantías y recoge los principios de subsidiariedad y de solidaridad". Tras incidir en el hecho de que el Concierto es "la herramienta gracias a la cual este país ha podido tener las cuotas de crecimiento que tiene", ha apelado a que "no nos vengan la moto" porque el Concierto "tiene todas las garantías jurídicas, las españolas y las europeas". LA CARPETA ESTATUTARIA Por otro lado, la vicelehendakari del Gobierno Vasco ha recordado que, en total, quedan actualmente 29 transferencias pendientes de traspaso a Euskadi. La vicelehendakari ha reiterado que "esta legislatura debe cerrarse esa carpeta estatutaria". Según ha indicado, "en estos primeros meses, se está trabajando para que sea posible cuanto antes la materialización de seis" de esas competencias, las relativas a litoral, la regularización de los permisos de trabajo para personas migrantes, salvamento, meteorología, en salud laboral el centro de verificación de maquinaria, y el fondo cinematográfico. PROBABLEMENTE EN SEPTIEMBRE Ibone Bengoetxea ha apuntado que la Comisión bilateral se va a reunir previsiblemente en septiembre y, tras recordar que en julio ya se mantuvo un primer encuentro entre el ministro Ángel Víctor Torres y la consejera María Ubarretxena, ha avanzado que "falta ahora que los equipos técnicos vayan materializando las propuestas y ahora lo que toca es trabajar, debatir, compartir, integrar y llegar a acuerdos". Lo importante es llegar a acuerdos", ha planteado. La vicelehendakari ha destacado que el nuevo Gobierno Vasco trabaja en este y otros asuntos con "mucha exigencia". Entre esas áreas, se encuentra del autogobierno y también el del pacto por la salud propuesto por el Lehendakari Imanol Pradales, en el que el 5 de septiembre se dará comienzo a los trabajos y se espera que "para marzo" se vean "resultados". Junto a estos dos ámbitos, ha citado el de la vivienda y el objetivo de bajar a menos del 5% la tasa de desempleo en esta legislatura. "Son cuatro asuntos clave que requieren grandes acuerdos de país. Creo que esta tiene que ser también la legislatura de los grandes acuerdos de país y estos cuatro asuntos son un ejemplo de estos acuerdos", ha apuntado.

