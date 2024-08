Robles lamenta que Occidente se haya olvidado de Afganistán tres años después de la llegada al poder de los talibán

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado este miércoles que "el mundo occidental y Europa se han olvidado de Afganistán" tres años después de que los talibán recuperaran el poder en país asiático y que es un hecho que pone de relieve cuando asiste a las reuniones de la OTAN y de la UE. Así lo ha manifestado Robles durante una visita a la Base Aérea de Zaragoza, en concreto al Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) y al Ala 31, con motivo del tercer aniversario de la evacuación del personal civil en este país asiático tras el retorno de los talibán al poder --Operación Neo-Kabul--, que se llevó a cabo entre el 17 y el 28 de agosto de 2021. En este sentido, ha asegurado que tiene un "sabor agridulce" después de dejar el territorio afgano donde murieron muchos militares españoles y de otros estados por que fuera "un país en paz" y en el que ahora se obliga a las mujeres "a casarse con 12 años" o las niñas no pueden ir a la escuela. En todo caso, la ministra ha querido recordar la labor de mantenimiento de la paz desarrollada por las Fuerzas Armadas en Afganistán y agradecer al Ala 31 y la EADA su labor en la evacuación de civiles desde Kabul, en la que lograron salvar la vida a 1.901 afganos. UNA OPERACIÓN "COMPLICADA" Y "ARRIESGADA" "Es algo que no podremos olvidar nunca", ha dicho, tras lo que ha remarcado que fue una operación "complicada" y "arriesgada" para salvar a personas a las que no conocían poniendo en riesgo su propia vida. De hecho, la ministra ha recordado que, pocas horas después de que despegara el último avión desde la capital afgana, 13 marines norteamericanos murieron en un atentado terrorista. Ha destacado la convivencia entre militares y civiles en los aviones y la "profesionalidad, eficacia, riesgo, generosidad" que hace que el Ejército del Aire y del Espacio "sea tan grande", también demostrada en una operación similar en Sudán o en el lanzamiento de más de 22 toneladas de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza el pasado mes de marzo. Por este motivo, Robles ha confesado que "la foto más grande" que tiene en su despacho es de la EADA y del Ala 31, y ha añadido que, de vez en cuando, puede hablar con algunas de estas personas evacuadas y ha podido comprobar cómo, tres años después, algunos niños refugiados han aprendido ya el idioma y hoy visten camisetas del Real Madrid o el Barcelona, o cómo otra refugiada ha terminado una Formación Profesional en el área de la salud. "Que hayan salvado la vida se lo deben a ustedes", ha apostillado. Antes, los responsables de ambas unidades han explicado a la ministra cómo se preparó y desarrolló la Operación Neo-Kabul en un contexto de seguridad física inestable y de seguridad aérea que "dejaba mucho que desear", ha indicado el jefe del Ala 31, el coronel José Ramón García Paniagua 17 VUELOS Y 1.901 REFUGIADOS EVACUADOS En total, fueron diez días, algunos de ellos incluso con dos vuelos diarios, en los que evacuaron a 1.901 personas hacia un puente aéreo en los Emiratos Árabes Unidos para su posterior traslado a España. Se desplegaron un total de 50 personas y se realizaron 217 horas de vuelo porque, como ha afirmado el coronel, su "obsesión" era "sacar más gente". En la operación participó un contingente de 171 militares, de los cuales 142 pertenecían al Ejército del Aire, 50 del ALA 31, que es la unidad de transporte aéreo estratégico y táctico, y 60 del EADA, cuya misión es apoyar en la defensa, despliegue y mantenimiento de las unidades aéreas proyectadas. El coronel ha contado que no sabían cuántos días se iba a prolongar la operación y que las tripulaciones cada vez estaban más cansadas, con jornadas de hasta 8 horas de vuelo, por lo que tuvieron que introducir un tercer piloto. Los aprendizajes sacados de la Operación Neo-Kabul los han aplicado en otras misiones y, además, sirvió como puesta de largo de los nuevos aviones A-400, que demostraron ser "muy capaces" y "con grandes posibilidades". Por su parte, el jefe de escuadrón de la EADA, Humberto Briones, ha destacado, entre las capacidades de la unidad, las de defensa aérea de misiles, contra drones, que se está desarrollando, o contra explosivos improvisados que pueden tener carga radiológica o química. LA EADA HA CUMPLIDO 30 AÑOS EN 2024 La EADA, que acaba de cumplir 30 años, es una unidad con paracaidistas, con elevado grado de disponibilidad y de despliegue inmediato. Han participado también en la desinfección de más de la mitad de las residencias aragonesas durante la crisis sanitaria de la covid-19, en la cumbre de la OTAN de Madrid en 2022, en la cumbre de la UE en Granada en 2023, en la confección de las cargas de ayuda humanitaria a Gaza y, en la actualidad, ejercen labores de seguridad en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París. La ministra Robles ha participado de forma previa en un acto de homenaje a los 62 militares españoles que perdieron la vida en el accidente aéreo del avión Yak 42, que los trasladaba de vuelta desde Afganistán.

