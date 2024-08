El PSOE acusa al PP de "asumir y copiar" el discurso xenófobo de la ultraderecha con la inmigración

El PSOE ha acusado este martes al Partido Popular de "pasarse al lado oscuro" en materia de migración y de "asumir y copiar el discurso xenófobo de la ultraderecha" y haber perdido "la humanidad" con la situación de los menores no acompañados, al mismo tempo que ha vuelto a reprochar a los 'populares' su voto contra la reforma de la ley de extranjería en julio. En un vídeo grabado y difundido por el PSOE, el portavoz en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que es "desolador" escuchar a dirigentes del PP "relacionar a los niños" que huyen "de la desesperanza" con la delincuencia. "LUEGO PASA LO QUE PASA, LINCHAMIENTOS COMO EN EL REINO UNIDO" Esto, según el dirigente socialista, es "una irresponsabilidad absoluta". "Luego pasa lo que vimos hace unos días en el Reino Unido. Linchamientos, violencia descontrolada y violencia alimentada precisamente por esos discursos de odio", ha indicado. Al hilo, el portavoz parlamentario ha recordado que los 'populares' no apoyaron la modificación de la ley de extranjería que iba a "resolver o dar acomodo a los niños que huyen de la guerra" y llegan a las costas españoles "buscando simplemente vivir". En este sentido, López ha insistido en que esa reforma de la ley era "una propuesta acordada con el Gobierno de Canarias y apoyado por el Partido Popular" en el archipiélago, además de una petición del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que reclamó "ayuda urgente, una respuesta solidaria y responsable porque su capacidad para atender a esos niños está superada en más de un 360%". La reforma legal no superó su primera votación en el Pleno el Congreso al ser rechazada por el PP, Vox y los independentistas de Junts. EXPLICACIONES A FEIJÓO Por otro lado, el dirigente del PSOE ha insistido en pedir explicaciones al líder del PP por los "54 millones que fueron a parar en contratos a empresas en las que están familiares" de Feijóo, a la vez que ha confirmado que los socialistas harán "todo lo que está" en sus manos "para que las explicaciones sean publicadas". Además, Patxi López ha celebrado los datos de la economía española pues, a su juicio, "no sólo resiste, sino que se ensancha" y ha reprochado al PP que los siga negando. "Ellos prefieren negarlo todo y protestar por todo", ha indicado, a la vez que ha reprochado a los 'populares' que votarán contra la senda de déficit que impidió "10.000 millones de recursos de dinero extra a las comunidades autónomas" para sanidad, educación o infraestructuras. Al hilo, en contraposición a las críticas por el concierto económico con Cataluña, López ha criticado que las comunidades del PP "bajan los impuestos a los que más tienen y dejan de recaudar" millones de euros para luego exigírselos a "papá Estado".

Compartir nota: Guardar Nuevo