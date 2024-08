El PP tacha de "inaceptable" el "caos" en los trenes de alta velocidad ValEncia-Madrid: "Merecemos un servicio digno"

El presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, tachado de "inaceptable" el "caos" en los trenes de alta velocidad que unen la Comunitat Valenciana y Madrid y ha defendido que los valencianos merecen un servicio ferroviario "digno". "Otra incidencia más y la lista parece no tener final", ha lamentado. De esta manera se ha pronunciado el dirigente provincial, también presidente de la Diputación de Valencia, en un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X', después de la incidencia que ha afectado este martes a la electrificación de la estación Madrid Chamartín-Clara Campoamor y que ha ocasionado demoras y retrasos en trenes de alta velocidad con origen y destino en esta estación. Mompó ha censurado que se trata de "otra incidencia más" y que la lista de este tipo de averías y retrasos "parece no tener final". Por ello, ha considerado "inaceptable" el "caos" que, a su juicio, sufren los trenes de alta velocidad entre Madrid y València. "No podemos continuar soportando este nivel de incompetencia", ha expresado el líder provincial del PP, que ha reivindicado que los valencianos merecen "un servicio ferroviario digno". También la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha reaccionado, vía redes sociales, al caos en la estación de Chamartín. "Mare meua, senyor" (Madre mía, señor), ha escrito la responsable autonómica al respecto. La incidencia de este martes en la madrileña estación de Chamartín ha afectado inicialmente a tres trenes, dos de ellos Avant de Renfe entre Madrid y Valladolid y el otro, un Iryo Madrid-Alicante. Posteriormente, en torno a las 19.00 horas unos seis trenes se habían visto afectados, con demoras medias de 30 minutos.

