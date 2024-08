La alcaldesa de Zaragoza propone al Papa una visita por el 40 aniversario de la llegada de Juan Pablo II

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha propuesto al Papa Francisco una visita a Zaragoza con motivo del aniversario de otra visita de un Santo Padre a la capital aragonesa, la que realizó Juan Pablo II hace 40 años. Ha sido durante una audiencia papal en la que también ha participado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano. Se trata de la primera vez que un Santo Padre recibe en audiencia a un regidor de la ciudad de Zaragoza. Durante la conversación con las autoridades, según Chueca, el Papa Francisco ha dejado abierta la posibilidad de una futura visita a España en la que se incluiría a Zaragoza. "Si no pudiésemos celebrar este aniversario con la visita del Papa le hemos propuesto que nos haga llegar una bendición por un mensaje de vídeo para todos los zaragozanos y poderlo emitir durante las Fiestas del Pilar", ha recalcado. Natalia Chueca ha afirmado estar "muy emocionada" por el encuentro con el Papa Francisco y ha resaltado que Su Santidad nos ha trasmitido "un mensaje de esperanza y cercanía que me llena de energía para seguir trabajando por nuestra ciudad". "Una experiencia inolvidable que guardaré siempre en mi corazón", ha apostillado, mientras ha destacado "la rapidez de la respuesta del Papa a la invitación de esta audiencia. Durante el encuentro con su Santidad el Papa, la alcaldesa de la capital aragonesa ha querido que la Virgen del Pilar esté muy presente en el Vaticano y le ha regalado una imagen tallada en madera como símbolo de la devoción del pueblo de Zaragoza por su patrona, siendo tal que la Santa Sede permitió el establecimiento del Oficio del Pilar en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar. Chueca ha querido destacar durante su entrega la importancia de la Sagrada Columna pues es fundamental y su imagen devocional fue tal que el 27 de mayo de 1642 fue nombrada patrona de la Ciudad de Zaragoza por el Concejo de Zaragoza. También ha querido poner en valor que la Virgen entregó al apóstol Santiago una columna de jaspe que hoy sostiene su imagen y le pidió que sobre ella edificara el primer templo dedicado a ella en todo el orbe cristiano. Asimismo, la alcaldesa de Zaragoza le ha hecho entrega de tres libros. Uno sobre la tradición del Rosario de Cristal; otro sobre Las Huellas del Pilar, que es una colección de grabados del Cabildo Metropolitano de Zaragoza y el de la hija predilecta de Zaragoza, Irene Vallejo, "El infinito en un junco", que está dedicado por la autora de esta obra. UNA MAÑANA INTENSA Antes de la audiencia, según el cronograma previsto, los mandatarios aragoneses se han reunido con el arzobispo Escribano y la delegación diocesana a las 06.30 de la mañana para compartir el desayuno y desplazarse, a continuación, a la Santa Sede. Allí, a las 07.15 de la mañana, los componentes de la expedición han accedido por la puerta Via di Porta Angelica, una de las situadas en las murallas leoninas de Roma, cercana a la Capilla Sixtina. Se trata de la entrada que utilizaban más habitualmente los peregrinos que llegaban a la ciudad desde la Via Flaminia. Desde allí, se trasladarán a pie al Palacio Apostólico. La biblioteca privada de este palacio, Segunda Loggia-Cortile San Dámaso, ha acogido a las 07.45 de la mañana esta audiencia del Papa Francisco con los tres representantes de la delegación aragonesa. Este entorno de salas es considerado como la 'Biblioteca del Papa', a quien pertenece directamente y que es una de las más valiosas y más antiguas del mundo. Tras la reunión privada, los acompañantes y la delegación técnica han accedido a la estancia para asistir a la entrega mutua de los regalos y las fotografías oficiales, que han concluido la audiencia, en torno a las 08.25 de la mañana. El encuentro con el Santo Padre ha durado unos 40 minutos. EL PILAR Y ZARAGOZA, EN LA RUTA MARIANA La catedral basílica de El Pilar de Zaragoza forma parte de la Ruta Mariana en la que están Torreciudad, en Huesca; Montserrat, en Barcelona; Meritxell en el Principado de Andorra, y Lourdes, en Francia. Cada uno de los 5 emplazamientos que dibujan las diferentes etapas de la ruta aportan un valor diferente y la suma de todos, tanto su patrimonio espiritual como cultural, es lo que hace grande y atractivo a este proyecto. La importancia espiritual y monumental del Pilar es incuestionable. Se trata del primer templo mariano del mundo, toda una referencia en el panorama del turismo religioso. Ubicado en Zaragoza, es el monumento más conocido y visitado, estando dentro de los 10 monumentos o enclaves más visitados de España. En concreto, visitan la basílica anualmente unos 2,5 millones de personas. La Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad, hace que estemos ante un santuario que traspasa fronteras, y por ello, su devoción abarca Hispanoamérica, siendo un punto fijo en los recorridos que los grupos y turistas del centro y Sur de América realizan cuando vienen a Europa.

