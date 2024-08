Yarek, Otorbi, Tejón... Paterna se convierte en parche a la falta de inversión

Valencia, 18 ago (EFE).- El jovencísimo David Otorbi, que todavía no ha cumplido los diecisiete años, el valenciano Martín Tejón, titular el pasado curso con el filial de Miguel Ángel Angulo, o Yarek Gasiorowski, referente de la selección en el Europeo sub-19, se han convertido en las alternativas a los fichajes para Rubén Baraja, que sólo encuentra en la cantera de Paterna el 'parche' a falta de inversión.

El Valencia ha invertido a estas alturas del verano 150.000 euros, el montante de la cesión por Dani Gómez, y es el segundo club de la Primera División que menos dinero se ha dejado de Primera en el mercado de fichajes: "Son datos irrefutables", contestó Baraja preguntado por ello en la previa ante el Barcelona.

El club de Mestalla ha traído cedidos a Dani Gómez, del Levante, y a Rafa Mir, del Sevilla, mientras ha conseguido libre al guardameta normacedonio Stole Dimitrievski en un mercado en el que el Valencia espera todavía una gran venta que no ha llegado para acudir al mercado con 'algo más' de inversión.

El propio Baraja, que ha reclamado al menos un extremo más, aseguró que "si no hay inversión es difícil", pero que deben "navegar" en esta situación en la que Paterna, como ocurriera a su llegada con la irrupción de Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez, Alberto Marí o Cristhian Mosquera, vuelve a hacerse fundamental mientras el vallisoletano desconoce el porqué de la negativa a invertir.

"No sabría responder a esa pregunta. No llevo los números, es una pregunta para el club. Un equipo para afrontar una temporada necesita variantes y posibilidades. Quedan trece o catorce días y trabajamos para conseguir esas alternativas. A ver si podemos ajustar, pero no depende de mí", explicó.

Mientras, el Valencia sigue confiando en Paterna, esta vez con una nueva hornada de futbolistas en la que destaca de manera extraordinaria el central valenciano Yarek Gasiorowski, que este sábado formó dupla en la zaga junto a Mosquera y que completó un gran partido, llegando a sacar en línea de gol un tanto de Marc Casadó en la prolongación de la primera mitad.

Ganador de duelos y con una gran salida de balón, Yarek demostró la razón que le llevó a estar en el once ideal del pasado Europeo sub-19 que ganó con España en un encuentro en el que fue uno de los mejores del Valencia.

La experiencia es un grado y el futbolista ya contaba con dieciséis partidos con el primer equipo, nueve de ellos como titular, disputados en la primera temporada, algo de lo que todavía no podían presumir ni Otorbi ni Tejón.

Tejón, de Vilamarxant (Valencia), debutó este sábado en partido oficial con el Valencia. Ya fue titular el pasado sábado en el trofeo Naranja ante el Eintracht de Frankfurt en el costado izquierdo, la misma posición en la que se ubicó ante el Barcelona al salir en el minuto 77 por Jesús Vázquez a pesar de haber crecido en Paterna como mediapunta.

Por su parte, Otorbi debutó este sábado en Liga como el futbolista más joven de la historia del club en jugar en Liga y, por lo pronto, y a pesar de ese dato que muestra su extraordinaria juventud, se convierte, como Tejón, en opciones para un entrenador que ya ha tenido que 'inventarse a Rafa Mir' como extremo diestro y que sólo tiene a Diego López sano como extremo, con Fran Pérez y Sergi Canós lesionados.

"Estamos trabajando para ver si se pueden conseguir esas alternativas, queda mercado por delante y trataremos en esa parte final ajustar y ver si podemos mejorar en alguna situación. No depende de mí, trato de optimizar los recursos que tengo. El equipo ha dado todo lo que tiene y se tiene que ir a dormir tranquilo", afirmó Baraja preguntado por fichajes. EFE

1012165

crn/nhp/apa