Morant defiende una "respuesta adecuada" a los menores no acompañados y pide "humanidad" a Feijóo y las CCAA del PP

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido la necesidad de proporcionar una "respuesta adecuada" a los menores no acompañados que llegan a España, para lo que ha pedido "un poquito de humanidad" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a las comunidades autónomas gobernadas por los 'populares' en materia de inmigración, a las que ha acusado de no querer "hacerse cargo de sus competencias y sus obligaciones". Frente a ello, en declaraciones a los medios este sábado en Valencia, ha apostado por dar una "respuesta adecuada a todas esas personas que llegan a nuestro país huyendo de guerras, de conflictos o del hambre" y especialmente a los menores no acompañados. Ante esta situación, ha reclamado "un poquito de humanidad" al PP y más concretamente a su líder, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha recordado que "no ha pasado ni un mes" de la votación de la propuesta de ley de extranjería impulsada por el Gobierno de España. Una iniciativa que, según ha defendido, tenía la intención de trabajar "de manera adecuada" la asistencia a los menores no acompañados. "Huyen de la guerra, del hambre, del conflicto. Vienen de una travesía insufrible y se encuentran en un país donde el PP y las comunidades autónomas gobernadas por el PP no quieren hacerse cargo de sus competencias y sus obligaciones y le dan la espalda a más de 6.000 niños y niñas que, por ejemplo, siguen en las Islas Canarias", ha lamentado Morant.

