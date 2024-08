Iñigo Pérez, contento por "estrenar el casillero fuera de casa" como entrenador del Rayo

San Sebastián, 18 ago. (EFE). - El técnico Iñigo Pérez, tras su primera victoria fuera de casa como entrenador del Rayo Vallecano, valoró la victoria de su equipo en el Reale Arena (1-2), y el hecho de conseguir un triunfo a domicilio.

Alabó la imagen ofrecida por su equipo, porque en Primera División "no hay deméritos rivales cuando uno obtiene una victoria en un campo como el Reale Arena. El mérito por parte del Rayo es grande y la victoria es merecida".

El Rayo supo sufrir hasta el final con el gol 'in extremis' de Martín Zubimendi, algo que no le gustó demasiado al técnico rayista: "No me han gustado los últimos minutos. Tenemos que mejorar en ese tipo de detalles, ya que vas 0-2 y si encajas un gol, acabas el partido con sufrimiento".

Precisamente, el conjunto visitante llegaba con dudas a esta primera jornada de Liga, aunque Pérez le quitó hierro a los amistosos del verano: "En pretemporada priorizo otro tipo de aspectos que hoy se ve que han dado sus frutos. No me resulta extraño que hayamos podido ganar aquí porque hemos creído en ello". EFE

