En libertad e investigado por receptación el hombre detenido en Monforte (Lugo) con bienes eclesiásticos desaparecidos

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Mondoñedo (Lugo) ha decretado este viernes la puesta en libertad del coleccionista lucense detenido el martes en Monforte de Lemos como presunto autor de un delito de receptación de bienes eclesiásticos desaparecidos. El hombre, de 67 años, ha pasado a disposición judicial a primera hora de la mañana de este viernes en la localidad mariñana de Mondoñedo, cuando a punto estaba de expirar el plazo máximo de 72 horas durante el que un investigado puede permanecer bajo custodia policial. Tras prestar declaración, la jueza ha dictaminado su puesta en libertad imponiéndole, sin embargo, como medidas, la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado. Aunque la Fiscalía no ha solicitado su ingreso en prisión, el hombre se encuentra investigado por un delito agravado de receptación, sin perjuicio de que a lo largo de la instrucción sea investigado por otros delitos. La Guardia Civil procedió a la detención del investigado el pasado martes en el marco de la denominada 'Operación Gulgalta', como supuesto autor de delitos contra el patrimonio histórico, receptación y falsedad documental. Según informaron en aquel momento fuentes de la investigación, la operación se inició tras tener constancia de la desaparición del interior de una parroquia de A Terra Chá de una cruz de plata con alma de madera, repujada, cebolla redonda con el relieve de San Martín en el reverso y con la inscripción del año 1696. "En el desarrollo de la operación se contactó con numerosos expertos en la materia y tras una ardua investigación, se logró recuperar del interior de una vivienda particular, situada en la localidad de Monforte de Lemos, el bien eclesiástico desaparecido", explicaron. La Guardia Civil intervino también durante el registro otros objetos de arte sacro de los que que su presunto propietario "no pudo determinar su lícita procedencia", continuando las gestiones para determinar si las reliquias pudieran ser bienes eclesiásticos.

