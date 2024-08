Andalucía coincide con Galicia en necesidad de actuar de "forma coordinada" y no bilateral

Málaga, 16 ago (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado este viernes de acuerdo con su homólogo gallego, Alfonso Rueda, en la necesidad de que las autonomías actúen "de forma coordinada" frente a la financiación singular para Cataluña y eviten "la bilateralidad que busca el Estado".

Moreno, que ha visitado la zona afectada en Mijas (Málaga) por el incendio forestal de julio de 2022, ha señalado a preguntas de los periodistas que "esto es un tema del conjunto de España a través de sus comunidades autónomas" y debe haber "un debate con todos los españoles, no singular, como pretende Pedro Sánchez".

Considera que esta es "una situación inédita" en España porque muchos españoles "no saben, mientras están de vacaciones, que van a volver en septiembre con un cambio de modelo de Estado".

"Se está diseñando pasar de un modelo aprobado en referéndum y consensuado en la Constitución de 1978 a un modelo confederal y asimétrico en el que los españoles no seremos iguales", ha añadido.

Según Moreno, mientras Sánchez "disfruta de sus vacaciones" se está "perpetrando" este "cambio de modelo de Estado" y al regreso del descanso existirán "españoles de primera y de segunda, y habrá unos con más posibilidades, recursos y privilegios que otros".

Para el presidente andaluz, se debe denunciar lo sucedido "todos los días, independientemente del color político", al ser "la enésima concesión de Pedro Sánchez al independentismo" y suponer "cargarse de un plumazo el principio de solidaridad e igualdad que rige la Constitución Española".

"Es como si mañana dijéramos que el IRPF no será proporcional, y los que tienen más pagarán menos y los que tienen menos pagarán más, o como si en la UE Alemania dijera que a partir de ahora no contribuye a los fondos de cohesión porque es la economía más rica de Europa y no le interesa", ha resaltado.

Moreno ha asegurado que "la independencia fiscal de Cataluña supone de facto que habrá ciudadanos de primera y de segunda en España" y ha recalcado que la comunidad "más perjudicada" es Andalucía.

Ha recordado a Sánchez que el Gobierno andaluz, "que representa a casi nueve millones de personas, va a dar la batalla democrática, institucional, jurídica y social no solo por los andaluces, sino por el conjunto del país".

También ha advertido al presidente del Gobierno de que "los andaluces no olvidan, y si cree que olvidan y que son tontos, haciendo una negociación en verano y por la puerta de atrás, está muy equivocado".

"Andalucía salió en los años 70 a dar la cara para que hubiera café para todos y los españoles fuéramos iguales, y volveremos a salir si no dan marcha atrás", ha asegurado.

Ha acusado a Sánchez de "mentir de forma reiterada", de "ceder al chantaje del independentismo por aguantar un año más en el poder" y de estar "desangrando las costuras del país".

"Lo que más me hiere es que quien al final pone el sello es una andaluza, que ha defendido justamente lo contrario en el Parlamento andaluz durante años. Pensábamos que defendería los intereses andaluces cuando fue nombrada ministra de Hacienda, y me alegré cuando fue nombrada vicepresidenta del Gobierno porque pensé que iba a amparar la igualdad", ha dicho sobre María Jesús Montero, a la que ha acusado de ejecutar "una gran traición". EFE

