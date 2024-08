David Soria: "Hablando feamente, tenemos unos huevos terribles"

Bilbao, 15 ago (EFE).- El portero del Getafe David Soria valoró muy positivamente el empate logrado en San Mamés frente al Athletic Club sobre todo por la "situación particular" que vive el club madrileño en cuanto a la inscripción de futbolistas.

"Hablando feamente tenemos unos huevos terribles. Somos 15, no tenemos delanteros y estamos en una situación particular que no quiere nadie, tampoco la directiva, pero es lo que nos ha tocado vivir. No pasa nada. Seamos los que seamos vamos a ir a por todas", subrayó el portero del equipo azulón en los micrófonos de Movistar+.

Soria añadió que el Getafe "ha sido un equipo valiente" en San Mamés y calificó el punto como "meritorio". "Incluso por ocasiones pudimos haber sacado más", apostilló Soria antes de destacar la actuación de su compañero Christantus Uche, autor del gol del empate.

"Es un portento físico que nos va a dar mucho. Se tiene que adaptar a la categoría, pero juega donde le pongan", añadió sobre su compañero. EFE

