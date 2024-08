El JEMAD asegura que España mantendrá el apoyo a Ucrania el tiempo que sea necesario y con material nuevo

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante Teodoro Esteban López Calderón, ha asegurado que España tiene la intención "muy clara" de seguir apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario gracias a la adquisición de nuevo material que se entregará al país para mantener su defensa. Así lo ha expresado el almirante en una entrevista en La Razón, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que desde "hace tiempo" se lleva entregando a Ucrania material que se tenía en un ciclo de vida final, pero útil y que lo que se está haciendo es "adquirir material nuevo". "Aunque las Fuerzas Armadas ya no sean capaces de dar más de lo que tienen, la intención del Gobierno y la UE es muy clara: mantener el apoyo a Ucrania el tiempo que sea necesario a base de adquirir nuevo material y que las industrias sean capaces de producirlo y entregarlo en los tiempo que necesita Ucrania para mantener su defensa", ha explicado el JEMAD. En cuanto al contexto bélico en Ucrania, el almirante ve que la situación está "muy estancada" y que la contraofensiva ucraniana del verano pasado se detuvo y no tuvo el éxito que se pretendía, a su juicio, por no disponer del apoyo aéreo necesario. "Es una guerra de atrición, de avances lentísimos de Rusia, con unas pérdidas humanas y de material muy importantes y que dan sensación de estancamiento grande", ha sostenido, insistiendo en que no hay un final cercano por ahora, por lo que habrá que esperar a los acontecimientos electorales en Estados Unidos, "pero ya hablamos del año que viene", ha apostillado. En este sentido, el JEMAD ha señalado que la sociedad "ya se ha dado cuenta" de la importancia de invertir en defensa y existe una "mayor preocupación por la seguridad". CARENCIAS EN EL PERSONAL DE LAS FFAA Al hilo, el almirante López Calderón ha admitido que las Fuerzas Armadas españolas siguen teniendo carencias y que habrá que esperar un plazo de entre cinco a siete años para que estén "en condiciones" ya que será cuando las adquisiciones que se están haciendo en la actualidad lleguen. A su juicio, se necesita más personal porque han aparecido necesidades y capacidades que antes no existían entre las que destaca sobre todo la transformación digital y los ataques cibernéticos que amenazan permanentemente. En este contexto, el JEMAD ha recalcado que además de personal es imprescindible cambiar la "calidad y la formación" de los militares para hacer frente a estas nuevas amenazas. "Y preocuparnos de un nuevo dominio de confrontación y posible combate, el espacial", ha añadido. En relación con la situación en Sahel, el JEMAD sostiene que ha habido un "exceso de restricción de apoyo a las Fuerzas Armadas" de esos países, que precisamente luchaban contra el terrorismo, y que no se ha reaccionado a tiempo para darles "no solo adiestramiento, sino el armamento que necesitaban" y que, por tanto, al sentirse amenazados han recurrido a Rusia que les ha proporcionado ese apoyo. APOYO A BILATERAL PAÍSES DEL SAHEL "Ahora mismo, las misiones de la UE han desaparecido de Mali, Níger o Burkina Faso. Pero hay que mantener el contacto con esos países y no dejarles en manos de Rusia", ha advertido, insistiendo al mismo tiempo en que la Unión Europea y los países occidentales afectados por el terrorismo instalado en el Sahel tienen que continuar apoyándoles aunque de una manera diferente a los despliegues permanentes. Es decir, "de manera bilateral, país a país, no regionalizando el Sahel como una sola cosa, porque los países son distintos y las necesidades también", ha considerado ya que, en sus palabras, "es una delas causas de todo el problema enorme de emigración" que recibe España. A su juicio, el nombramiento del español Javier Colomina como representante especial de la Alianza para la Vecindad Sur, ayudará a erradicar el problema de terrorismo. "Esperamos que con esa figura se pueda, como decimos en términos militares, operacionalizar lo aprobado en Madrid", ha lanzado.

