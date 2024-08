Laura Heredia: "No merezco este resultado final"

París, 11 ago (EFE).- La española Laura Heredia, decimoséptima en la final del pentatlón moderno tras tener un problema con el caballo que le tocó en suerte en la prueba de saltos de obstáculos, que no pudo finalizar, reconoció tras la competición que se sentía "muy triste" porque no merecía este resultado final.

"No me imaginaba que me pudiera pasar esto en esta competición en la final de los Juegos Olímpicos. Después sólo quería disfrutar del resto de la competición y lo hice lo mejor que pude en la Laser Run e hice mi marca personal, así que por ese lado estoy contenta", explicó.

"A partir de ahora el pentatlón cambiará. La hípica no la volveremos a tener. Así que tengo que adaptarme a una nueva disciplina que todavía no he probado. Ya veremos. Soy una deportista que siempre intenta hacerlo lo mejor posible y trabajar duro para lo que venga", afirmó. EFE

