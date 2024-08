Antía Jácome: "No podía más y estoy orgullosa, algún día me subiré al podio"

París, 10 ago (EFE).- La piragüista española Antía Jácome se mostró satisfecha tras finalizar en cuarto lugar la final A de C1 200 en los Juegos Olímpicos de París 2024 y resaltó que "algún día" se subirá al podio.

"Estoy muy contenta, de verdad, no podía haber dado más de mí. Hoy he terminado vacía del todo, he hecho una regata muy buena, muy buen tiempo, y realmente creo que es uno de mis mejores tiempos. A día de hoy me hubiese gustado subirme al podio. Seguiré trabajando para que algún día pueda hacerlo", señaló Jácome.

La pontevedresa, que mejoró su resultado de Tokio, donde fue quinta, también expresó su admiración y apoyo a su compañera María Corbera, quien no logró clasificarse para la final.

"Hoy me ha dado bastante rabia que María se uedase fuera de esa final porque sé que se lo merece, que es una persona supertrabajadora. Me ha ayudado muchísimo. Estoy segura de que en algún momento seremos capaces de subirnos a ese podio olímpico", añadió.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de haber alcanzado el tercer puesto en estos Juegos, Jácome dijo que no pudo dar más, que hizo su mejor regata y que se siente "orgullosa del trabajo" que ha hecho.

Jácome también habló sobre las condiciones meteorológicas que afectaron a su desempeño en días anteriores, y señaló que, aunque el viento les perjudicó en la jornada anterior, este sábado todas las competidoras estaban en igualdad de condiciones.

Además, mostró su agradecimiento a su entrenador, Kiko Martín: "Ha hecho lo impensable para que hoy consiguiera esa medalla".

"No ha podido ser, pero estoy segura de que algún día podré subirme a ese podio y agradecerle todo el trabajo que ha hecho", destacó.

Sobre sus planes futuros, Jácome manifestó la necesidad "de descansar y desconectar tras la competición".

"Necesito tranquilidad, paz mental y saber el camino que tomar ahora. Estoy un poco saturada, pero es normal después de los Juegos Olímpicos. Estoy feliz con lo que he conseguido", subrayó. EFE

hsg/ism