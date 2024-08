Anna Espar: "Es una locura lo que hemos hecho hoy"

París, 10 ago (EFE).- La catalana Anna Espar, una de las veteranas del equipo de Miki Oca, que hoy por fin consiguió la medalla de oro en unos Juegos, tras perder dos finales, aseguró que es "una locura" lo que el equipo ha hecho hoy ante Australia (11-9).

"Después de tantos años, de tantas finales... Es un sueño", dijo Espar, quien aseguró que España estaba preparada para un partido que "no iba a ser fácil" frente a un rival que "ha hecho un gran torneo y han empezado muy fuertes desde el principio".

"Sabíamos que si manteníamos el ritmo y salíamos con fuerza en cada cuarto, conseguiríamos separarnos poco a poco en el marcador. Creo que todas las compañeras han estado excelentes y hemos sacado el partido adelante", dijo.

Explicó Espar que ha visto claro que el partido estaba en sus manos cuando Maica García ha anotado el 11-7 a dos minutos del final. "Entonces he pensado: ya lo tenemos, pero al final sabemos que un partido así, si te relajas se te pueda escapar. Hemos hablado, nos hemos dicho que no nos pasaría como contra Holanda (encajaron un parcial 6-1 en un cuarto), que el partido no había acabado y hemos ido hasta el final a muerte", afirmó.

Como integrante de la primera selección que consiguió la plata en Londres 2012 -también estuvo en la de Tokio 2020-, Espar explicó que el equipo ha trabajado "muy bien" y que preparar este ciclo olímpico ha sido "especial, diferente".

"Desde el primer día, hemos puesto mucho esfuerzo. Ha sido increíble la comunicación entre nosotras, el plus con la concentración en Sierra Nevada. Fue un camino muy duro, pero creo que era algo especial, estábamos jugando muy bien y estoy muy orgullosa de todas", insistió. EFE

lmpg-fa lv