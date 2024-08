Maximilian Schachmann regresa al Soudal Quick-Step

Madrid, 9 ago (EFE).- El ciclista alemán Max Schachmann regresa al Soudal Quick-Step belga, en donde se convirtió en profesional hace siete años, con un contrato por los próximos dos años hasta 2026, según ha informado el club este viernes, en un comunicado.

"Estoy feliz de tener la oportunidad de volver a casa y correr nuevamente para Soudal Quick-Step, el equipo con el que comencé mi carrera. Conozco a mucha de la gente allí, tengo muchos amigos después de todos estos años y tengo muchas ganas de volver y seguir desarrollándome", dijo Schachmann en sus primeras palabras como nuevo componente del equipo belga.

"Tuve dos grandes años con el equipo cuando comencé a aprender el oficio y, cuando se me presentó la oportunidad de regresar, tuve un presentimiento realmente bueno que me convenció de hacer este movimiento. Estoy muy entusiasmado con esto y no puedo esperar a comenzar la próxima temporada", añadió.

El alemán de 30 años, tiene un total de 14 victorias en su palmarés, en donde las tres primeras las obtuvo con el equipo belga en la Volta a Cataluña, en el Giro d'Italia y en la Vuelta a Alemania.

"Max Schachmann es un piloto muy bueno y versátil que todavía tiene mucho que demostrar en este deporte y estamos seguros de que podrá hacerlo como parte de nuestro equipo. Tenemos muchos recuerdos hermosos de sus primeros años profesionales en el equipo y estamos muy emocionados de verlo en acción nuevamente con la camiseta de Soudal Quick-Step sobre sus hombros, contribuyendo a nuestro éxito colectivo", afirmó el CEO del club, Patrick Lefevere. EFE

