En libertad el primer mosso detenido por presuntamente ayudar a Puigdemont a eludir su detención

El juzgado en funciones de guardia ha dejado en libertad al primero de los dos mossos d'Esquadra detenidos por presuntamente ayudar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a eludir su detención. Fuentes policiales habían explicado este mismo jueves a Europa Press que el primer mosso detenido está supuestamente vinculado al coche con el que Puigdemont se ha ido tras su discurso en Barcelona durante el acto público de recibimiento que se le ha organizado. NO SE ACEPTA EL HABEAS CORPUS Fuentes judiciales han explicado a Europa Press que no se ha aceptado el 'habeas corpus' solicitado por la defensa del mosso y que, si finalmente se abre una causa judicial, se le citará como investigado. Las mismas fuentes han informado de que, al practicarse todas las diligencias, ya no era necesario que el mosso continuara detenido. Un segundo agente también ha sido arrestado por supuestamente ayudar al expresidente de la Generalitat.

Compartir nota: Guardar Nuevo