El Gobierno de Ayuso critica que Sánchez y Marlaska sigan "escondidos 24 horas después" de la fuga de Puigdemont

La Comunidad de Madrid ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por seguir "escondidos 24 horas después" de la fuga del dirigente de Junts, Carles Puigdemont, al volver este jueves a Cataluña tras años viviendo en Bélgica. "El propio gobierno de Pedro Sánchez que ha permitido, insisto, que España haya sido burlada por un prófugo de la justicia. Un gobierno, además, que sigue escondido 24 horas después. ¿Dónde está el presidente del gobierno? ¿Dónde está el ministro Marlaska, que no ha hecho ni una sola declaración sobre lo que ayer ocurrió en Barcelona?", ha censurado el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. El líder del PSC, Salvador Illa, fue investido este jueves president de la Generalitat con el apoyo de los Comuns y de ERC. No ha podido asistir Carles Puigdemont, quien reapareció reapareciera en España para dar un discurso en el Arco del Triunfo de Barcelona y fugarse de nuevo posteriormente, unos hechos por los que han sido detenidos dos Mossos d'Esquadra por haber ayudado presuntamente en la huida del líder de Junts. García Martín ha insistido en la "bochornosa" foto de la "llegada y fuga" de Puigdemont, que se debe "a una única persona", edro Sánchez. "Es el que ha propiciado, es el que ha permitido que España haya sido burlada por un prófugo de la justicia. Lo que vimos ayer solo pudo perpetrarse porque ha habido distintos actores y distintos colaboradores necesarios", ha lanzado, enumerando entre ellos al propio Junts, ERC y al PSOE. Es por ello, que ha pedido que se "depuren responsabilidades políticas cuanto antes" porque "no es posible que quede simplemente como una foto distorsionada" o una "burla al Estado Español". Ha insistido en que la "reputación y la imagen" de España se ha visto "muy comprometida y muy deteriorada", al tiempo que ha vuelto a recalcar que "la fiesta soberanista" será pagada "por todos los españoles". Por último, ha recordado la necesidad del Gobierno de contar con los votos de Junts en el Congreso para sacar adelante las medidas de una legislatura "que no debió comenzar con este Gobierno". "No podemos seguir en manos de los chantajes de un prófugo de la justicia que tiene rehén al Presidente del Gobierno en la propia Moncloa", ha concluido.

