Garriga (Vox) dice que denunciará a "todos aquellos que han ayudado a Puigdemont a sustraerse" de la justicia

El secretario general de Vox y líder del partido en el Parlament, Ignacio Garriga, ha afirmado este jueves que la formación presentará una denuncia contra "todos aquellos que hayan ayudado a Puigdemont a sustraerse de la acción de la justicia por encubrimiento". Garriga ha asegurado que lo harán en virtud del artículo 451 del Código Penal, en su intervención en el pleno de investidura del candidato socialista Salvador Illa. "No es lógico ni comprensible que a un ciudadano de a pie se le aplique la ley sin miramientos y por el contrario a un fugado de la justicia se le permita reírse de los catalanes delante de sus narices", ha añadido. UN ACUERDO MALO PARA TODOS Ha criticado que el acuerdo alcanzado entre PSC, ERC y Comuns es "malo para el conjunto de los españoles, sin duda, pero también lo es para los catalanes". Además, ha lamentado que Illa no haya hecho mención a la "inseguridad" que, a su juicio, atraviesa Catalunya. Al terminar la intervención de Garriga, Rull ha explicado que, desde la Mesa del Parlament, se ha decidido "comenzar a explorar mecanismos" para tratar los discursos de odio en la Cámara, con la voluntad de que se puedan llevar los discursos a la Comisión del Estatuto del Diputado. El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha pedido la palabra a Rull para "preguntarle si por discurso de odio se entiende el odio a España de separatismo". RÉPLICA DE ILLA Illa ha replicado a Garriga que el nuevo Govern liderado por los socialistas servirá para "desmontar uno a uno, sistemáticamente, metódicamente, sus discursos de odio" aplicando, dice, políticas de progreso, y ha defendido no tener ningún diálogo con Vox. Ha asegurado que "hay un discurso de esperanza" actualmente en Catalunya, y ha reivindicado el futuro ejecutivo catalán para trabajar a favor de todos los votantes, también los de Vox. Al finalizar, Illa ha citado una idea del pensador Karl Popper para defender que si se quiere "una sociedad tolerante hace falta ser intolerante con la intolerancia".

