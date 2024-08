Llopis: "El ambiente de final olímpica, con los mejores del mundo, puede empujarme"

París, 7 ago (EFE).- El valenciano Quique Llopis, subcampeón de Europa de 110 vallas, declaró este miércoles que afronta la final olímpica con el objetivo de "disfrutar" aunque admitió que el ambiente que se vivirá "con los mejores del mundo" puede empujarle.

Llopis participó en una serie muy dura, la primera, con el campeón olímpico de Tokio 2020, el jamaicano Hansle Parchment, y el triple campeón mundial, el estadounidense Grant Holloway, que fue el ganador de la carrera con 12.98.

El valenciano, muy confiado en sí mismo, tuvo un tiempo de reacción de 0.138, el segundo menor de todos los participantes, y logró mantener la segunda posición hasta el final para parar el crono en 13.17.

"Sabía que estar en la final iba a estar muy caro. El nivel está siendo altísimo. Si nos fijamos en el ránking, es una barbaridad los tiempos que se están haciendo y verte ahí por posiciones es algo para estar muy contento", dijo Llopis en la zona mixta del Estadio de Francia.

"La serie que me tocó era muy dura. Sabía que Hansle Parchment no había corrido muy bien la primera ronda pero sabía que iba a estar muy competitivo. Sin contar a Grant Holloway, salir entre dos que salen tan rápido no te ayuda. En el pasado sí que me podría haber afectado a mal pero creo que he aprendido muy bien a centrarme en mí mismo, en mi carrera", señaló.

La final de los 110 vallas se disputará este jueves a partir de las 21:45 horas.

"Mañana me lo voy a tomar para disfrutar. Sé que va a ser una carrera mejor que la de hoy, que no he tenido las mejores sensaciones, así que a disfrutar y darlo todo. La medalla va a estar muy cara, así que no me atrevo a decir ningún número. Este ambiente de final olímpica, y con los mejores del mundo, te puede empujar más todavía. Hoy igual me han podido un poco los nervios o el ansia de querer correr y mañana creo que no", apuntó.

El valenciano recordó la final de los 60 vallas de los Europeos de pista cubierta de Estambul en 2023 en la que una caída le privó de pelear por la victoria y le hizo abandonar la pista en camilla tras un golpe en la cabeza.

"Esa caída me hizo cambiar completamente. Yo creo que me ha hecho mejorar sin ninguna duda, así que bueno, en parte no voy a decir agradecer que me pasara, porque estaría mal, pero sí creo que me ha hecho aprender muchísimo de cara al futuro", manifestó.

El que no estará en la final es el navarro Asier Martínez, eliminado en las semifinales.

"Yo he aprendido muchísimo de Asier. Creo que ha sido un pionero, igual que Orlando Ortega. Nadie se imaginaba que estuviese un español luchando por una final de unos Juegos, así que voy a disfrutarlo. Aquí no hay tiempo para subir a la nube, hay que mantenerse en el suelo", concluyó. EFE

drl/jap