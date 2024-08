Martina Terré: "El nivel de exigencia que tenemos es muy alto"

París, 6 ago (EFE).- Martine Terré, portera de la selección española de waterpolo que se clasificó a las semifinales de los Juegos Olímpicos tras ganar con autoridad a Canadá, destacó el nivel de exigencia del equipo de Miki Oca desde el principio.

"Ha sido un partido que hemos dominado desde el principio. Al final nuestra idea era intentar salir bien para que ellas tuvieran pocas posibilidades, que no se metieran en el partido, que es lo que creo que hemos hecho desde el inicio", señaló la portera de España.

"Con un 6-1 es muy difícil remontarlo, sobre todo moralmente. Hemos estado bien en defensa, sobre todo, hasta la última parte. Los equipos juegan y nada. Ahora ya, pensando ya el equipo contra el que vamos a jugar ahora, que será Holanda o Italia, para estar en semifinales preparadas", analizó la jugadora, que no cree que tanta comodidad en los encuentros perjudique en los momentos clave del torneo.

"No creo que el hecho de haber tenido unos cuartos de final tan cómodos nos perjudique para semifinales. A nosotras aunque sea cómodo, el nivel de exigencia que nos mantiene el entrenador a nivel mental es muy alto. Aunque hoy hubiera sido otro partido, hubiéramos salido igual", indicó la meta de España, que ha ganado todos los encuentros en París 2024.

"Al final es la exigencia que una se pone a sí misma para estar bien en los siguientes partidos, aunque igual los cuartos no han sido tan, tan ajustados. Es un buen resultado y anima también que el equipo está bien, sobre todo de cara a gol, que a veces nos atrancamos. Entonces está bien, está bien, yo creo que nos va bien también un partido así", dijo.

El cambio de piscina "ha gustado".

"Es muy chulo, es un orgullo poder jugar en una piscina con tanta gente, nosotras no estamos acostumbradas a tener tanta gente mirándonos, aunque sean naranjas, italianos, canadienses o españoles, que es precioso. Yo he disfrutado muchísimo cuando he entrado y he visto toda la gente antes", añadió la jugadora española, que realzó la mentalidad desde el principio de todas las jugadoras.

"Desde que somos muy jóvenes nos han enseñado no solo a jugar, sino una disciplina, no solo táctica, sino también mental, una disciplina como un deportista. Desde los 11 o 12 años somos muy, muy disciplinadas", apuntó.

"Somos muy conscientes de lo que es ser o no ser un deportista. Y al tener una Liga tan competitiva, en la que se juegan tantos partidos, donde el nivel es muy alto, con 3 o 4 equipos que pueden estar muy arriba, durante todo el año estamos a un nivel muy alto y es lo que nos permite ahora juntarnos todas y comernos a todas las que vienen", dijo. EFE

