El PP promueve una reunión de los partidos de Asturias para rechazar el pacto sobre la financiación para Cataluña

El PP ha registrado este martes la convocatoria de una reunión urgente de la Junta de Portavoces de la Junta General del Principado de Asturias en la que reclamará al resto de los grupos parlamentarios que muestren "un rechazo claro al atraco fiscal que supone el acuerdo del PSOE con Esquerra" relativo a la financiación para Cataluña y que Asturias "sea utilizada como moneda de cambio para las ambiciones de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes". Así lo ha anunciado el diputado regional del PP y portavoz adjunto, Luis Venta, quien ha explicado también que los 'populares' han trasladado al reto de los grupos de la Junta una propuesta de declaración contra la independencia fiscal de Cataluña. En esta declaración, se denuncia el "ataque sin precedentes" a los principios básicos que deben regir cualquier modificación del sistema de financiación: solidaridad, equidad, lealtad institucional y multilatelaridad. Asimismo, se afirma que no se pueden aceptar que corran peligro servicios públicos, como la Sanidad o la Educación que "en Asturias se ponen en riesgo con esta decisión del PSOE", y se propone crear una comisión no permanente en la Junta para el estudio de la financiación autonómica. Por último, se expresa el rechazo absoluto al pacto PSOE-ERC porque "supone la salida del régimen común de Cataluña". Luis Venta destacó que con la iniciativa del PP "cada grupo se tendrá que retratar. "No sirven medias tintas ni ambigüedades", ha dicho a la vez que denunció la "manipulación obscena que suponen las contradicciones" en la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, donde considera que "prima mantener la poltrona sobre la defensa de los intereses generales de Asturias". A este respecto, señaló que, por una parte, el presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE dice que defiende los intereses de Asturias, pero "elude hacerlo donde toca y ante quien ha tomado las decisiones, es decir, en el seno del PSOE". Por otra parte, ha explicado que la vicesecretaria general de la FSA, Adriana Lastra, dice "todo lo contrario". Critica Venta que haya "un PSOE que diga que no le gusta la patada fiscal, y otro PSOE que sostenga que es buena para Asturias. ¿A qué PSOE creemos, al de Barbón o al de Lastra? O mejor dicho, ¿se puede creer a algún PSOE?", se preguntó. El diputado del PP subrayó que Barbón no puede "camuflarse" en la presidencia de Asturias. "Es el secretario general del PSOE en Asturias, el partido que ha llegado a un acuerdo con ERC y que perjudica claramente a la financiación de Asturias", ha criticado. Venta ha advertido que "está en juego la Sanidad de los asturianos, que se verá sin duda afectada por una deficitaria financiación, o la Educación por un acuerdo para gloria de Pedro Sánchez". El parlamentario considera que se repite de nuevo la "compra política" de una presidencia: "En noviembre fue la amnistía a delincuentes de malversación y violencia, y ahora con el dinero de todos los españoles para beneficiar a unos pocos", ha dicho. A juicio de Venta, La Moncloa se ha convertido en un "zoco político", donde los asturianos también son parte de la "mercancía con la que tratan". Por último, ha acusado al al Gobierno de Barbón de intentar desviar la atención sobre la gravedad de la independencia fiscal de Cataluña "evocando acuerdos de partido, como la Declaración de Granada, o que se llevarán a cabo recursos judiciales, si procede". "La peor mentira es la media verdad, ya que si no se convoca el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Asturias no podrá votar en contra de nada ni de nadie; donde de verdad se puede votar es en el Congreso de los Diputados, y Barbón ha sido claro: los socialistas asturianos votarán lo que diga Sánchez", ha explicado el dirigente del PP.

Compartir nota: Guardar Nuevo