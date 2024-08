Sumar alerta de nuevas maniobras militares marroquíes en aguas saharauis y pide cuentas al Gobierno

Sumar ha denunciado la realización de nuevas maniobras por parte de la Marina Real Marroquí en aguas del Sáhara Occidental, cercanas a Canarias, y ha pedido cuentas al Gobierno para saber si ha sido informado por Marruecos de las mismas, si ha evaluado riesgos de seguridad para el archipiélago y si va a tomar medidas para mitigar posibles impactos económicos, puesto que conllevan la prohibición de pescar en algunas zonas. En concreto, la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, ha registrado una batería de preguntas escritas en el Congreso para que los Ministerios de Exteriores y Defensa expliquen si han sido informados por Marruecos de las operaciones que arrancaron el 1 de agosto frente a Tan Tan y las que está previsto se desarrollen entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre a 125 kilómetros de Canarias. Para la diputada de Más Madrid, estas maniobras son una "llamada de atención a la Unión Europea y en especial a España. "Es un ejercicio de chantaje por parte de Rabat y un recordatorio para que los Gobiernos europeos avalen su ocupación sobre el territorio saharaui", ha denunciado. Sidi destaca en su escrito, recogido por Europa Press, que las maniobras previstas para últimos cuatro meses de año, similares a las que tuvieron lugar la pasada primavera, se desarrollarán durante hasta 13 horas diarias "en las que se prohibirá la pesca en la zona afectada". La diputada hace hincapié en que estas operaciones "coinciden con tensiones respecto al acuerdo de pesca entre Rabat y la Unión Europea". Así, recuerda que la Justicia europea ha anulado el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos debido a la falta de consentimiento del Frente Polisario, que es reconocido internacionalmente como el representante del pueblo saharaui. ACUERDO PESQUERO CUESTIONADO POR LA JUSTICIA En concreto, señala que el Tribunal General de Justicia de la UE (TGJUE) dictaminó en 2021 que la inclusión de las aguas del Sáhara Occidental en el acuerdo violaba los derechos del pueblo saharaui, ya que no se había obtenido su aprobación. "El fallo reitera que los acuerdos comerciales que involucran territorios no autónomos como el Sáhara deben respetar su estatus y obtener el consentimiento de su población", enfatiza Sidi. Aunque la sentencia no es ejecutiva y está pendiente de recurso, esto ha impedido la renovación del acuerdo, afectando principalmente al sector pesquero español. Con este panorama, la diputada de Sumar quiere saber qué información han recibido los ministerio de Exteriores y Defensa de parte de Marruecos respecto estas maniobras, si el Gobierno central ha hablado de esto con el Ejecutivo canario, y si se ha hecho "una evaluación del impacto potencial de estas maniobras militares en la seguridad" del archipiélago. RESPETO AL DERECHO INTERNACIONAL En este contexto, pregunta si se ha adoptado alguna medida para "mitigar cualquier riesgo" y qué se va a hacer para evitar que tengan "impacto económico" en el sector pesquero español, "especialmente considerando que España posee la mayoría de las licencias de pesca afectadas". Además, la diputada de origen saharaui aspira a que el Gobierno le explique cómo va a asegurar que futuros acuerdos respeten el derecho internacional y las decisiones de los tribunales europeos en relación con el Sáhara Occidental y qué está haciendo para "apoyar una resolución pacífica y justa del conflicto saharaui en línea con las resoluciones de la ONU".

