Nueve detenidos, entre ellos dos menores de edad, por posesión y distribución de pornografía infantil en Internet

Agentes de la Policía Nacional han detenido a nueve personas, de los cuales dos son individuos menores de edad, por posesión y distribución de pornografía infantil a través de Internet tras una investigación que se inició gracias a los canales de colaboración internacional que ubicaban en España a varios individuos que compartían estos contenidos a través de una aplicación de mensajería instantánea. En concreto, la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Cádiz; tres en Barcelona; una en Madrid y otra en A Coruña, según ha detallado en un comunicado, en el que también ha informado de que las "personas detenidas son de edades inferiores a las de otras actuaciones similares". La investigación se inició gracias a los canales de colaboración internacional que canalizaron las denuncias formuladas por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC-Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados). La información, en este caso, provenía de los acuerdos existentes entre la Policía Nacional y la Embajada de Estados Unidos en España, que ha actuado de enlace para facilitar diversas denuncias formuladas por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC-Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados). Agentes especializados de la Unidad Central de Ciberdelincuencia analizaron estas informaciones para identificar a los individuos que estarían detrás de estas denuncias. Las gestiones realizadas dieron como resultado la localización de nueve individuos en España, que fueron detenidos acusados de tenencia y distribución de pornografía infantil a través de Internet. La Policía también ha explicado que se realizaron registros en los domicilios de los arrestados en los que se incautaron tres ordenadores portátiles, cinco teléfonos móviles, dos tablets, seis discos duros externos, tres discos duros internos, un ordenador de sobremesa y cinco dispositivos de almacenamiento tipo pendrive.

