Maica García: "Si tu cabeza no está donde tiene que estar, de nada sirve el trabajo"

Francisco Ávila

Redacción deportes, 5 ago (EFE).- La boya Maica García (Sabadell, Barcelona, 1990) considera en una entrevista con EFE la importancia del trabajo mental del equipo, porque cree que "si tu cabeza no está donde tiene que estar, de nada sirve" el trabajo físico o técnico que se puede haber realizar previamente.

Lo ha ganado todo en el mundo del waterpolo, esta misma temporada una nueva Liga de Campeones con el Sabadell. Se deshace en elogios hacia el conjunto español, un equipo que "es una maravilla" y que "tiene hambre de medalla".

Cuando se le pregunta por si es el momento de pensar en el oro -España tiene dos platas olímpicas- no duda: "Por supuesto. Creo que este equipo más que nunca".

Pregunta - Parece que han trabajado mucho el aspecto emocional, ¿hasta qué punto es importante?

Respuesta - Mucho. Necesitábamos apoyo, necesitábamos un 'mental coach' -España tiene uno desde hace dos años- y necesitamos creer en el equipo. Es muy importante el trabajo psicológico, el mental, saber focalizar, trabajar eso es muy importante. Ya puedes tener horas y horas de entreno, que si tu cabeza no está donde tiene que estar, de nada sirve.

P - ¿Trabajan individualmente o en colectivo?.

R - De las dos maneras, cada una lo puede decidir individualmente. El trabajo grupal lo tenemos, en el individual es decisión propia.

P - Ese trabajo se vio, por ejemplo, el día del partido contra Estados Unidos, cuando remontaron un 3-1 en contra... En otras circunstancias el equipo se podría haber venido abajo.

R - Nos hemos preparado, no solo física o tácticamente, también en lo mental. Hemos trabajado en que tenemos que confiar, en creer, en no bajar nunca los brazos, en que el concepto 'sí se puede' sea real y en esta primera fase se ha visto, porque hemos plantado cara y era lo que queríamos.

P - Cuatro victorias consecutivas, el equipo va muy bien...

R - Estamos contentas cómo hemos estado jugando, estamos dando un nivel muy alto de waterpolo y en él se ve reflejada también toda la preparación anterior a estos Juegos. Se demuestra que hemos venido a competir y porqué no, a seguir soñando.

P - Estos son sus cuartos Juegos consecutivos. ¿Cómo ha vivido el camino, el crecimiento del waterpolo femenino y el suyo en particular?

R - El cambio ha sido grande, ha cambiado mucho de cuando empecé. Ahora todo es mucho más profesional el deporte como tal y el waterpolo femenino en mi caso, pero la ambición y los objetivos siguen intactos. Cuando fuimos a Londres hace ya 12 años, aquello fue un regalo. Evidentemente no queríamos ir a ganar, fue como un sueño estar por primera vez en unos Juegos Olímpicos y la medalla fue un regalo.

P - ¿Se imaginó una trayectoria cómo la que ha firmado?

R - No, ni mucho menos. Ir ya a unos Juegos Olímpicos ya era algo muy grande. Dentro del waterpolo femenino, poder estar unos Juegos era un regalo y no esperaba estar participando en cuatro Juegos Olímpicos y haber conseguido ya esas dos platas. La verdad es que soy una afortunada, una privilegiada por haber tenido este recorrido y disfrutarlo tanto.

P - ¿Y cuánto camino ve que lee queda?

R - No sé. Soy consciente de la edad que tengo. Ahora estoy en modo de disfrutar el momento, mi objetivo es a corto y medio plazo y no pensar tan lejos. Al final si mi cuerpo y mi mente me lo permiten, mi idea es continuar y bueno ya se verá cuando llega el momento de decir hasta aquí, pero yo me siento bien y muy a gusto.

Además el equipo es una maravilla. Así que tengo todo el foco en estos Juegos. Estoy en modo 'carpe diem' total, de disfrutar a tope , vivir el día a día.

P - ¿Comparativamente cómo ve al equipo en relación con los otros tres juegos olímpicos?

R - Dentro de lo que cabe es un equipo nuevo, bastantes jugadoras afrontan sus primeros juegos y se nota bastantes esa ilusión y esa inocencia, de llegar aquí y verlo todo por primera vez.

Nosotras lo hemos vivido antes y les hemos ido dando consejos o avisando de lo que se van a encontrar. El equipo está con mucha ilusión, muy contentas con el trabajo hecho y eso nos da seguridad y confianza.

P - ¿La madurez de un equipo es afrontar escenarios diferentes ante rivales de la entidad de Estados Unidos, Grecia o Italia?

R - Sí, evidentemente. Tenemos un juego, una identidad y sabemos cómo queremos morir y entonces intentamos respetar eso. Disponemos de un estilo de juego, de una metodología y estamos respetando mucho nuestro juego.

No queremos salirnos de lo que sabemos hacer y de lo que hacemos bien. En este equipo hay talento, hay disciplina y mucho compromiso en cualquiera de las jugadoras. Si seguimos así, seguirá funcionando y seguiremos yendo por el buen camino.

P - Y en lo personal, ¿Cómo se está sintiendo? ¿Cómo vives ahí en los dos metros, ahora que cumplirás 34 años. ¿Le cuesta más recuperarse, por ejemplo?

R - No, me encuentro bastante bien. Evidentemente llevo una preparación importante detrás para llegar bien a este campeonato. Dentro del circuito, creo que en España tenemos boyas potentes, somos tías fuertes y nos peleamos ahí en los dos metros y estamos acostumbradas a llevarnos los palos. Me siento bien y en cuanto a la recuperación y el tema rendimiento, la verdad que estoy contenta.

P - ¿Cuál es el techo del equipo? ¿Es el momento de pensar en el oro?

R - Por supuesto. Creo en este equipo más que nunca, estamos capacitadas para ganar este oro, aunque tendremos que mejorar, porque nada es perfecto. Pero creo que el equipo está con hambre de medalla, con hambre de oro y por qué no tiene que ser ya este año.

P - Hablando con el equipo, se demuestra que muchas componentes del equipo tienen una dolorosa espina clavada por la final olímpica con Estados Unidos en Tokio. ¿Se imagina que por fin ese dolor pudiera desaparecer?

R - Ojalá. Hemos tenido muchas finales contra Estados Unidos en los últimos años y ya ha sido un pasito este partido que le ganamos en la fase de grupos después de once años de derrotas.

¿Por qué no ya quitarnos la espina del todo en una final? De todos modos, vamos a ir pasito a pasito, nos iremos encontrado a diferentes rivales y hay que preparar cada partido como si fuese una final.

P - Hábleme de Canadá, el rival de cuartos...

R - En las últimas competiciones hemos hecho buenos partidos contra ellas, pero no te puedes fiar, porque estos son unos Juegos Olímpicos, unos cuartos de final y aquí todo el mundo va a sacar lo mejor que tiene. EFE

fa/apa

(foto)