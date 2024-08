Borràs (Junts) asegura que Puigdemont "no se dejará detener" pero pregunta a Illa qué hará si ocurre

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado este lunes que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "no se dejará detener", pero ha preguntado al primer secretario del PSC, Salvador Illa, qué hará si esto ocurre en su posible debate de investidura. En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha explicado que el expresidente catalán volverá "a un Estado en que su parlamento ha aprobado una ley, impulsada por el Gobierno del mismo color político del de la persona que ahora puede tener los votos para acceder a la presidencia de la Generalitat". "La pregunta es qué hará Illa si en su debate de investidura el presidente es detenido porque los jueces españoles no aplican una ley que ha aprobado su partido y su Gobierno", ha preguntado. Tras pedir no avanzar pantallas, ha manifestado que Puigdemont "no reconoce la capacidad de los jueces españoles para detenerlo" y cree que el Estado es el que debería estar preocupado por la actitud de algunos jueces ante la Ley de Amnistía. "La cuestión no es si la detención podría reventar la investidura de Illa. La cuestión de fondo es que la detención del presidente reventaría la democracia española porque sería la confirmación de que el poder judicial actúa al margen del poder legislativo", ha sostenido. JOSEP RULL Al preguntársele qué debe hacer el presidente del Parlament, Josep Rull, si detienen a Puigdemont antes del pleno de investidura, ha recalcado que éste ya dijo que "no permitirá esta detención". "Rull ha dicho que no permitirá una detención. Puigdemont ha dicho que asistirá al debate de investidura. Entre estos dos escenarios, veremos cómo actúan los poderes españoles, que actúan al margen del poder legislativo, porque ha hecho una ley de la que el presidente se podría beneficiar y se la quieren aplicar", ha criticado.

