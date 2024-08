El CGPJ se reúne mañana de nuevo para elegir a su presidente tras dos días de votaciones fallidas

El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá este lunes a partir de las 11.00 horas para tratar de elegir a su presidente después de que la pasada semana acabase con dos días de votaciones infructuosas por el empate a 10 entre los dos candidatos que quedaban sobre la mesa, la magistrada Pilar Teso --a propuesta del ala progresista-- y el magistrado Pablo Lucas --promovido por los conservadores. Este lunes, el órgano de gobierno de los jueces volverá al punto de partida. Es decir, se reiniciará el proceso de elección con los siete candidatos, todos ellos magistrados del Tribunal Supremo: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso. La última reunión del Pleno se produjo el pasado miércoles, cuando los vocales se sentaron en la mesa en dos ocasiones distintas para tratar de desencallar la situación. En primera instancia, tanto Teso como Lucas empataron. Tras la reanudación las posiciones siguieron fijas, por lo que los vocales ni siquiera repitieron la votación. ALGUIEN TIENE QUE MOVERSE Y ROMPER BLOQUES Un día antes, el pasado martes, el CGPJ se enfrentó a su primer bloqueo al no haber sido capaz de conseguir la mayoría necesaria de tres quintos --12 votos-- para elegir al que será su presidente los próximos cinco años. La del martes era la primera votación que celebraban los 20 nuevos vocales del órgano desde que tomaron posesión del cargo el pasado jueves, tras el acuerdo que PP y PSOE alcanzaron el 25 de junio para renovar un CGPJ que tenía el mandato caducado desde diciembre de 2018. En el Pleno había siete nombres sobre la mesa, tres de ellos partían como favoritos en los primeros contactos entre los vocales del sector conservador y los de ala progresista: Pilar Teso, progresista moderada que ya fue candidata en 2013; Pablo Lucas, progresista moderado propuesto por el sector conservador, encargado del control judicial al CNI; y Ana Ferrer, progresista, que formó parte del tribunal del 'procés'. Las fuentes consultadas apuntaron que ese martes los vocales votaron varias veces, hasta siete, para ir descartando nombres de la lista de siete candidatos. Finalmente, la votación se redujo a dos: Teso y Lucas. Al momento de medirse entre ellos, cada uno consiguió 10 votos. POCO OPTIMISMO Ahora, ante esta nueva oportunidad del lunes, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que no hay optimismo sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el nombre de la persona que debe presidir el órgano. No obstante, aseveran que el escenario que se abre es histórico y que desde el ala progresista se busca que, por fin, sea una mujer quien presida el CGPJ, mientras que desde el ala conservadora del Pleno, continúan confiando en Lucas como la mejor opción. Cabe recordar que, desde su creación, y a pesar de que el 57,2 por ciento de la carrera judicial son mujeres --según datos del CGPJ--, nunca ha llegado a ser presidido por una. Por otro lado, algunas de las fuentes consultadas por esta agencia de noticias, explican que sólo se ha dado un CGPJ progresista en toda la historia de este órgano de gobierno, y consideran que en caso de que Pablo Lucas se erigiera como el candidato a propuesta de los conservadores provocaría que pareciera que ese ala adolece de sensibilidad democrática. En este sentido, y dado que el bloque conservador no está dispuesto a ceder en su candidato, y que el otro sector insistirá en que sea una mujer y de sensibilidad progresista, el lunes puede ser una nueva jornada de bloqueo que provoque que la elección de la Presidencia se acabe enquistando. Voces consultadas por Europa Press apuntan que determinados vocales barajan ir con su idea "hasta los cinco años si hace falta". Sobre la posibilidad de que emergieran otras figuras distintas a las de Lucas y Teso, otras fuentes recuerdan que los nombres son los que son y no pueden añadirse nuevos a los siete conocidos. Y, ante la posibilidad de que la única mujer que propone el bloque conservador --Esperanza Córdoba-- pudiera ser la baza del acuerdo, alejan esa posibilidad dado el perfil de la candidata. JJPD CREE QUE YA ES HORA DE ELEGIR UNA MUJER La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), por su parte, ha reclamado esta semana que el Pleno designe por primera vez a una mujer como presidenta, poniendo así "fin a más de cuarenta años de presidencias exclusivamente masculinas del Tribunal Supremo, avanzando en igualdad y rompiendo un inaceptable techo de cristal". La viceportavoz del Secretariado de la asociación, María del Prado del Escoda, ha asegurado que "la desigualdad en la cúpula de la carrera judicial es evidente", según esta magistrada, no sólo por el bajo número de mujeres en el Tribunal Supremo, sino porque "en los 17 Tribunales Superiores de Justicia, sólo hay dos presidentas, y de cincuenta Audiencias Provinciales, sólo hay ocho", ello, pese a que en la carrera judicial juezas y magistradas son casi un 60 %. Según la portavoz, hay "suficientes candidatas con un nivel de excelencia y rigor demostrado, para presidir la más alta instancia judicial", lo que permitiría poner fin a una situación de desigualdad que después de varias décadas, resulta incomprensible. Para Escoda, "es el momento de que tanto la realidad social como la existente en la judicatura, tenga su reflejo en la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo".

Compartir nota: Guardar Nuevo