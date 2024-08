Merche Castellanos: "Que esto sirva para aprender y mejorar"

París, 3 ago (EFE).- La portera de la selección española de balonmano Merche Castellanos lamentó la imagen del equipo en los Juegos de París y afirmó que la prematura eliminación debe servir "para aprender y mejorar".

"Hay que aprender de lo que se ha hecho, de los errores que hemos cometido y crecer, que esto nos sirva para crecer, que nos ayude a mejorar para el futuro, para la generación que viene", analizó la jugadora.

Castellanos aseguró que "todas" tienen que aprender, pero "sobre todo las más jóvenes", que tienen menos experiencia.

Sobre su futuro en la selección, afirmó: "A todo el mundo le gusta seguir en la selección, pero ahora no pienso en eso, pienso en analizar lo que hemos hecho y en mi actuación personal. Si puedo ayudar al equipo, bien, si no, no pasa nada, que venga quien tenga que venir".

EFE

