Baleares vuelve a pedir reunirse con el Gobierno, tras llegar 14 menores no acompañados a Mallorca las últimas 48 horas

El conseller insular de Bienestar Social y presidente del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Guillermo Sánchez, ha vuelto a hacer un llamamiento a Delegación de Gobierno en Baleares para poder concertar una cita con el Gobierno de Pedro Sánchez, para abordar la llegada de menores extranjeros no acompañados, después de que 14 de estos niños hayan llegado a Mallorca en las últimas 48 horas. En una rueda de prensa, el conseller insular y presidente del IMAS ha actualizado la situación del sistema residencial de protección de menores, después de que en las últimas 48 horas hayan llegado 14 menores extranjeros no acompañados a la isla de Mallorca. Así, según ha detallado, el sistema residencial de protección de menores de Mallorca atiende a un total de 603 niños, de los que 303 son menores extranjeros no acompañados, superando el 50 por ciento. Además, ha precisado Sánchez, en lo que va de año son ya 164 los menores extranjeros no acompañados que han alcanzado la costa de Mallorca, lo que supone aproximarse a la cifra de 180 que fue el total de llegadas de menores extranjeros no acompañados del año pasado. Con estos datos, ha advertido, se está "prácticamente en cifras de doblar las llegadas en el ejercicio anterior". Ante esta tesitura, ha señalado, se ha tenido que proceder a activar los servicios para habilitar uno de los inmuebles que el Obispado de Mallorca había puesto a disposición del IMAS. Y, en este sentido, ha asegurado confiar en que "a la mayor brevedad posible", se pueda disponer de dicho inmueble para derivar a menores a éste. Asimismo, ha aprovechado para volver a hacer un llamamiento a Delegación de Gobierno, administración a la que, ha recordado, "ya hace 16 días que se le solicitó una reunión con el Gobierno de Pedro Sánchez y", sin embargo, "todavía no se ha obtenido respuesta". Para el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, esta circunstancia demuestra que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no le interesa el bienestar de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Mallorca". "Se ve que Pedro Sánchez prefiere llegar a acuerdos con otras comunidades autónomas en materia de financiación que le perpetúen en La Moncloa", ha añadido. En contraposición, ha recordado, "si ha habido respuesta" a la situación derivada de la llegada de menores extranjeros no acompañados "por parte del Obispado de Mallorca y del Govern". De hecho, y según ha avanzado, "este próximo miércoles habrá una reunión de todos los consells insulares con la consellera de Familias y Asuntos Sociales del Govern para poder abordar este tema".

Compartir nota: Guardar Nuevo