PP dice que el apoyo "irracional" del PSOE canario al acuerdo con ERC es para "asegurar el sillón" de Torres en Madrid

El coordinador general del Partido Popular (PP) de Canarias, Jacob Qadri, ha señalado este viernes que el objetivo del PSOE canario al respaldar el preacuerdo con ERC para investir a Salvador Illa presidente de Cataluña, y que establece un nuevo modelo de financiación para los catalanes, "no es otro que asegurar el sillón en el Consejo de Ministros de su líder en las islas", Ángel Víctor Torres. Qadri sostiene que "el posicionamiento irracional" del PSOE canario "obedece principalmente a que Ángel Víctor Torres pueda continuar dentro del escenario político, a pesar de que ello conlleva graves" consecuencias para el archipiélago y sus ciudadanos, según ha informado el PP en nota de prensa. Añadió que "una vez más anteponen sus propios intereses a los de la sociedad en general", indicando que Torres "es consciente de que si levanta la voz o se enfrenta al líder perdería su condición de ministro, lo que significaría también quedarse fuera del escaparate" político porque "no tendría opción alguna de ostentar ningún cargo" en las instituciones nacionales, autonómicas e incluso locales. "Lamentablemente esta manera de actuar y de tomar decisiones erróneas se ha convertido en el modus operandi de los socialistas. Da igual que Canarias vaya a la deriva o se vea seriamente perjudicada, si con ello se afianza el futuro de Sánchez y de Torres. No alzan la voz, no dan un golpe en la mesa, prefieren mantener silencio, ser obedientes y sumisos, aunque con ello se ponga en juego el presente y el futuro de las islas", apostilló. Para Qadri la posición de los socialistas canarios implica que "no" son capaces de "defender la solidaridad, la igualdad y la redistribución de la riqueza entre las comunidades autónomas, sino que "elige fomentar la deriva reaccionaria de Sánchez, que se ha empeñado en consagrar la insolidaridad en España por mero interés político, comportamiento que imita sin sonrojo alguno Ángel Víctor Torres". En cuanto al preacuerdo entre PSOE y ERC, el coordinador general autonómico del PP subrayó que "pone en riesgo" la sanidad, la educación, las políticas sociales, la agricultura, la ganadería, las infraestructuras, así como el desarrollo de Canarias y del resto del territorio nacional. Concluyó apuntando que el dinero de "todos los españoles acabará en Cataluña, se romperá los principios de solidaridad y de caja única, además del principio básico constitucional por el que España es un país en el que se garantiza el bienestar igualitario de todos" los españoles. Qadri criticó que los socialistas canarios permanezcan "callados, consintiendo esta nueva tropelía de Sánchez", así como el que "rechacen esta medida que marcará un antes y un después" en España, una frontera que "no se debe traspasar y asegurar así el bien común. Aún están a tiempo", concluyó.

