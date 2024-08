Albiach no teme que Illa incumpla el acuerdo porque le retiraría el apoyo

Barcelona, 2 ago (EFE).- La presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado que a ella no le preocupa que el candidato del PSC a la investidura, Salvador Illa, pueda incumplir el acuerdo negociado entre ambos partidos, porque en este supuesto "nosotros le retiraríamos nuestro apoyo".

Albiach se ha referido en unas declaraciones a Catalunya Ràdio a una de las principales dudas que puede tener la militancia de ERC a la hora de votar este viernes en su consulta interna respecto al preacuerdo entre socialistas y republicanos, que es el de la confianza en su cumplimiento por parte de los primeros.

Ha indicado que deseaba ser muy prudente y respetuosa con los procesos internos de decisión que tienen otros partido, en este caso ERC, y al respecto se ha limitado a pedir que la militancia republicana pueda votar con toda tranquilidad.

En el caso de los Comuns, ha precisado, el Consell Nacional de su partido ratificó el acuerdo con un 99% por ciento de apoyos, y sólo convocará una consulta a los militantes si está encima de la mesa la posibilidad de entrar en el Govern.

Sobre esta cuestión, Jéssica Albiach ha asegurado que "aún no hemos abierto la carpeta de la negociación de la entrada en el Govern" porque "hay que ir paso a paso, ahora lo que tenemos es un buen acuerdo de legislatura, y queremos ver qué voluntad de cumplimiento tiene el PSC".

Los Comuns, ha explicado su líder en el Parlament, entienden pero no comparten las dudas que pueda tener la militancia republicana sobre el nivel de cumplimiento del preacuerdo con el PSC: "para nosotros no es tanto una cuestión de confianza sino de poner mecanismos para garantizar el cumplimiento".

"Hemos previsto una comisión de seguimiento y quiero recordar que Illa nos necesitará, por ejemplo, para aprobar los Presupuestos y las leyes del Govern", ha apuntado antes de añadir que se ha pactado que "antes de presentar leyes y presupuestos las tiene que consultar con nosotros".

"No descartamos la entrada en el Govern, pero aún no la hemos negociado", ha insistido justo después de indicar que no teme que pueda ocurrir algo parecido a lo sucedido en el Ayuntamiento de Barcelona, al rechazar al alcalde Jaume Collboni (PSC) la entrada de los Comuns en el gobierno municipal.

A Page debería preocuparle la competencia desleal de Ayuso

En relación con el sistema de financiación en la línea de un concierto económico acordado entre el PSC y ERC, Albiach ha indicado que "es una muy buena noticia que Cataluña pueda tener una financiación justa" y ha considerado "factible" la propuesta, además de ser "muy parecida a la nuestra".

Sobre las reacciones contrarias de algunos 'barones' del PSOE como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Albiach ha afirmado que "a Page lo que le debería preocupar no es el sistema de financiación catalán sino la competencia desleal que le hace Isabel Díaz Ayuso (PP) desde el territorio vecino".

Ha puntualizado, además, que "lo que amenaza que otros territorios no tengan un sistema de financiación justo no es la propuesta de Cataluña, es por ejemplo, la Comunidad de Madrid practicando el 'dumping fiscal'".

Respecto al posible retorno a Cataluña del líder de Junts Carles Puigdemont, la líder de los Comuns ha señalado que debería poder regresar "con total libertad" sin que sea detenido y encarcelado "pero desgraciadamente hay jueces que intentan cambiar una ley -la de amnistía- aprobada por el Congreso de los Diputados".

En cualquier caso, ha añadido, que Puigdemont esté en Cataluña "no cambia los resultados electorales, o hay un acuerdo entre PSC, ERC y los Comuns o hay repetición electoral", y ha recalcado que "no ayuda en nada y a nadie no tener Govern". EFE

cs/hm-lss