La C.Madrid acusa de "hipocresía" y "mentiras" al Gobierno de Sánchez y responde al delegado: "No nos va bien con él"

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha respondido este miércoles al balance que ha realizado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, remarcando "la hipocresía" y "mentiras" del Ejecutivo central y el propio delegado y ha subrayado que, en contra de lo que él dice, "a los madrileños no les va bien" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En su balance de lo que va de legislatura, Francisco Martín ha sacado pecho de la gestión del Gobierno socialista. "A Madrid le va mejor con el Gobierno progresista de Pedro Sánchez, le pese a quien le pese", ha remarcado. Una afirmación que el consejero ha refutado argumentando las "mentiras" e "hipocresías" de los anuncios y medidas de Sánchez, al tiempo que ha instado al delegado a dejar de "vender humo" y "preocuparse" de "cumplir sus competencias". "Tiene competencias que no las está ejerciendo, lo único que está buscando es la foto y lo que debe hacer es trabajar para los madrileños, cosa que no está haciendo, y lo único que busca es una confrontación con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y en muchos casos con muchos ayuntamientos de nuestra región", ha remarcado Rodrigo en declaraciones a los medios tras un acto en Vallecas. Como muestra más reciente, ha señalado el preacuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. "¿Qué tiene que decir el delegado del gobierno en este caso sobre la caja común que el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez quiere romper? ¿Dónde están sus declaraciones sobre ese principio de solidaridad y principio de igualdad que va a romper?", ha cuestionado. Al hilo, ha insistido en que Pedro Sánchez "miente en todos los sentidos", como ha hecho, según ha ejemplificado, "con los indultos, con la ley de amnistía y como hará también con el referendo", igual que también "miente" su delegado del Gobierno en Madrid. "Los madrileños y el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya estamos vacunados de las mentiras y de la hipocresía del Gobierno de Pedro Sánchez y, en este caso, de su pupilo, el delegado del Gobierno. Creo que mienten en muchos aspectos", ha destacado. En materia de transportes, se ha referido a la inversión en la red de Cercanías de Madrid, sobre la que ha puesto "en duda" los 5.000 millones de euros que desde el Gobierno dicen que están comprometidos para mejorar la red. Según Martín, el Plan de Cercanías de Madrid contempla inversiones por valor de 7.100 millones de euros y actualmente ya se están realizando cerca de 120 actuaciones. "El delegado del Gobierno creo que está mintiendo porque está hablando de una inversión de cinco mil millones, pero se trata simplemente de una expresión con un término que es movilizado. ¿A qué se refieren con ese término movilizado? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde se están ejecutando? ¿Qué es lo que están haciendo? Lo desconocemos totalmente", ha censurado. En este sentido, ha remarcado que se trata de "un mensaje más de la hipocresía, de un balance, que está haciendo el delegado del gobierno" pero que "no es real". "Tenemos que poner en duda toda esa financiación que por parte del gobierno de España y Pedro Sánchez dicen que están ejecutando. En Madrid, cuando tengamos los números y tengamos los datos y nos comuniquen cuáles son esas inversiones, podríamos hacer una valoración", ha remarcado. Al hilo, ha recordado que en lo que va de año se han registrado más de 500 incidencias en la red de Cercanías de Madrid, que se suman a las 730 registradas el pasado año, para insistir en la necesidad de incrementar la financiación por parte del Ministerio de Óscar Puente en la red madrileña. "Todos los días el servicio de Cercanías es una vergüenza y todos los días los madrileños tienen que vivir todas las incidencias que se están produciendo en esta red ferroviaria madrileña. Por eso consideramos que los anuncios que haga el delegado del Gobierno o ayer el balance que hizo el presidente del gobierno son totalmente hipócritas, son mentiras", ha insistido. EL GOBIERNO NO ES CREÍBLE EN MATERIA DE VIVIENDA En materia de vivienda, por su parte, ha recalcado que "lo único que hace" el Ejecutivo central es "apostar por el intervencionismo y por la inseguridad jurídica, atemorizar a los propietarios, ahuyentar a los arrendatarios, escamotear las inversiones y olvidarse de una generación entera de jóvenes que lo que necesitan son soluciones reales y palpables". "El Gobierno no es creíble en materia de vivienda", ha resumido. De manera específica, ha censurado el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez para movilizar 6.000 millones de euros en forma de préstamos y avales, destinados a promotores públicos y privados, para impulsar la construcción de 43.000 viviendas destinadas a alquiler social o asequible, por un período mínimo de 50 años. "Es un insulto a la inteligencia, porque es una broma hablarles a los jóvenes españoles de un plan a la vista de 50 años", ha subrayado. Según ha destacado el consejero, se trata de "una reedición de promesas" y "anuncios recalentados" que se suman "a una larga lista de promesas incumplidas". "Un día son 184.000 viviendas, otro día son 46.000, nunca sabemos si están sumando o las están restando, tampoco conocemos la procedencia del dinero que se promete, especialmente cuando no hay una perspectiva para que se aprueben unos nuevos presupuestos generales del Estado", ha criticado. También ha reiterado sus críticas a la Ley de Vivienda estatal, que en su primer año de funcionamiento "lo único que ha provocado ha sido un aumento y un maremoto en la oferta del alquiler reduciéndolo y sobre todo encareciéndolo de una manera histórica"; una Ley del suelo "que han tenido que retirar del Parlamento porque ni siquiera cuenta con los apoyos de sus socios"; y con "una ofensiva más teatral que eficaz contra el fenómeno que ellos mismos han provocado, el desplazamiento del alquiler hacia los pisos turísticos". Frente a ello, ha subrayado las "soluciones" que está aportando la Comunidad de Madrid "con un ejercicio intenso de planificación y de gestión para dar respuesta a los problemas reales". "Algo que hacemos con realismo antes que con ideología y con trabajo antes que con política", ha zanjado.

