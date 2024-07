Sevilla acoge hoy un pleno extraordinario del Foro Andaluz para la Integración de Personas de Origen Migrante

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, preside este miércoles en Sevilla un pleno extraordinario del Foro Andaluz para la Integración de Personas de Origen Migrante, donde trasladará su preocupación por el impacto que la falta de planificación del Gobierno de España va a tener en Andalucía ante la crisis migratoria que afronta Canarias y que se agravará durante el próximo mes de agosto. En este foro, --órgano de participación social, con funciones asesoras y de información en materia de coordinación de políticas migratorias--, la consejera expondrá la coyuntura generada en Andalucía ante el fenómeno migratorio, el cual "sigue sin coordinación ni planificación alguna por parte del Gobierno de España, cuyos recursos de atención a las personas migrantes adultas en la comunidad autónoma están también al borde del colapso", según ha advertido la Junta en un comunicado. Así, el Gobierno andaluz ha cifrado en 487 los menores migrantes no acompañados que han sido trasladados a Andalucía bajo la apariencia de mayoría de edad desde el pasado octubre de 2023 y ha advertido que la región se encarga de la atención de estos menores "sin recibir financiación alguna del Gobierno que, además, no reconoce siquiera estos traslados". "La llegada de estos menores migrantes ha provocado ya el colapso de los recursos específicos para atender a los menores migrantes. Las 645 plazas existentes en Andalucía ya están al 115%", ha apostillado. En los próximos meses, estos menores irán cumpliendo los 18 años, "provocando también el colapso" de los recursos para los extutelados mayores de edad. Actualmente las 940 plazas existentes están ya al 80%. Desde Andalucía se ha reclamado de forma insistente financiación para hacer frente a esta situación, "pero el Gobierno no da respuesta". PLAN EASEN Además, en el marco de este foro, en su sesión ordinaria posterior, se abordará la Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025 y los resultados de los trabajos previos del primer Plan Estratégico para la Erradicación de Asentamientos Informales y la Inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía conformados por población migrante (Plan Easen). Este plan busca elaborar un modelo de intervención integral que permita erradicar los asentamientos, garantizando los derechos y obligaciones de las personas residentes con la implicación de todas las administraciones. Este estudio previo cuenta con 79 propuestas en todos los ámbitos de intervención que han sido el resultado de más de ocho meses de trabajo, más de 50 instituciones convocadas y consultadas, más de 1.000 horas de consultoría técnica y más de 125 propuestas específicas de intervención.

Compartir nota: Guardar Nuevo