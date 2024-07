Pradales cree positivo el acuerdo de PSC y ERC, que permite a Cataluña "avanzar en términos de autogobierno"

El Lehendakari, Imanol Pradales, considera "positivo" el acuerdo de PSC y ERC "desde el punto de vista de la financiación singular" de Cataluña", ya que permite a los catalanes "avanzar en términos de autogobierno", si bien ha precisado que será necesario conocer los detalles del mismo. Pradales ha comparecido este martes en el Palacio de Ajuria Enea tras presidir el Consejo de Gobierno, para realizar una valoración de la ronda de encuentros que comenzó con los partidos políticos el 11 de julio y, tras reunirse con agentes sociales, sindicatos y patronal, concluyó el pasado día 26 con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. En el turno de preguntas, se ha referido al preacuerdo entre el PSC y ERC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, que prevé que Cataluña salga del régimen común y que la Agencia Tributaria Catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos, empezando por el IRPF. Según ha dicho, le gustaría conocer "cuál es el contenido del acuerdo al que el Partido Socialista y ERC han llegado en términos de financiación singular con Cataluña". Tras indicar que se le ha denominado "concierto económico", ha explicado que desconoce "si es un marco que es homologable al Concierto Económico o al Convenio Navarro, porque la singularidad vasca es muy específica y, además, está constitucionalmente reconocida". Pradales ha insistido en que "hay que conocer los detalles de ese acuerdo", pero, en todo caso, ha considerado "positivo" el que "haya un acuerdo desde el punto de vista de la financiación singular de Cataluña" y cree que "permite avanzar en la línea que Cataluña venía exigiendo". Además, ha añadido que también es positivo el acuerdo "en la medida en la que esto permite avanzar en términos de autogobierno a Cataluña" y ha insistido en que desconoce "los detalles de si se le puede denominar modelo de Concierto o no por la propia singularidad vasca que es muy específica" y que, "hasta la fecha, cuando menos, ha exigido además una protección constitucional, incluso del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea del año 2008". Sobre la 'etiqueta' de solidario que se ha añadido al acuerdo catalán, Pradales ha afirmado que el Concierto Económico Vasco "es solidario" y ha subrayado que Euskadi contribuye a las cargas generales del Estado "en la parte proporcional que nos corresponde en función del 6,24 que está acordado desde los años 80 y que es, además, superior al peso poblacional de Euskadi y superior al peso del PIB de Euskadi en el conjunto del Estado". Por lo tanto, ha remarcado, desde Euskadi "estamos correspondiendo a las cargas generales del Estado en todo aquello que el Estado asume, sea deuda pública general o sean las cargas de las competencias no transferidas, como por ejemplo, y por poner solo un ejemplo, lo que afecta a la Seguridad Social o lo que afecta al ejército español". "Nosotros somos solidarios con la financiación del conjunto del Estado y así lo viene recogiendo el Concierto históricamente y, además, existe un Fondo de Compensación Interterritorial al que Euskadi también aporta recursos y del que Euskadi no se beneficia", ha apuntado. Por todo ello, ha defendido que "la cuestión de la solidaridad en relación con el Concierto Económico vasco está plenamente incorporada" y espera que "el resto de las comunidades autónomas también participen solidariamente".

Compartir nota: Guardar Nuevo