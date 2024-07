El PSOE de Extremadura ve "puntos muy oscuros" en la actuación del juez Peinado en el caso de la mujer de Pedro Sánchez

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, considera que hay "puntos muy oscuros" en la actuación del juez Juan Carlos Peinado en el caso que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Así se ha referido Gallardo al ser preguntado por la declaración de Pedro Sánchez prevista para este martes en La Moncloa ante el juez Peinado, en el marco de una actuación que "honestamente" considera que tiene "puntos muy oscuros" y para quien "al final parece que fuera como una llamada de atención permanente". En todo caso, el líder de los socialistas extremeños ha aseverado que respeta la independencia de los tres poderes del Estado, a la par que ha mostrado "por lo tanto" su "máximo respeto a la Justicia". No obstante, ha matizado que en la Justicia "pasa como en cualquier otra profesión", puesto que "no son todos los médicos iguales", tampoco los políticos, ni todos aquellos que ejercen un oficio lo hacen "con la misma capacidad y, sobre todo, con la mejor forma". En este sentido, ha subrayado que la justicia "tiene instrumentos para corregir conductas", si bien ha lamentado que "lo malo es cuando esas conductas se corrigen a posteriori, cuando no hay solución", porque el juez Peinado "este año no tiene vacaciones, pero la Audiencia Provincial de Madrid pues sí parece que las tiene". Miguel Ángel Gallardo ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en una comparecencia, en calidad de presidente de la Diputación de Badajoz, con motivo de su visita a la estancia de verano de Conciliación Familiar de Adultos de Plena Inclusión de Extremadura, en la Residencia Universitaria de Fundación CB en Badajoz, Rucab.

