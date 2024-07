El PP acusa a Sánchez de "amedrentar" al juez Peinado tras su querella para "evitar que investigue"

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Esther Muñoz, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "amedrentar" al juez que investiga a su mujer, Begoña Gómez, para "evitar que investigue" después de que se haya querellado por un presunto delito de prevaricación. "Cualquier persona sabe que un testigo tiene la obligación de decir la verdad, y por eso Pedro Sánchez hoy ha callado, porque tiene una relación imposible con la misma", ha señalado Muñoz en un vídeo distribuido por el partido, después de que Sánchez se haya acogido a su derecho a no declarar ante el juez por ser cónyuge de la investigada. Según ha señalado la diputada 'popular', si Sánchez hubiera declarado ante el juez "podría haberse incriminado, e incluso, incriminar a su mujer". "Pedro Sánchez no quiere dar explicaciones. Nadie entiende ni ética ni políticamente que no haya querido responder a las preguntas del juez", ha lanzado. En este contexto, ha cargado contra el presidente del Ejecutivo por presentarse ante la ciudadanía como un "ciudadano indefenso, acosado y vulnerable" cuando, a su juicio, es el ciudadano "con más poder que hay en estos momentos en España" porque "usa y abusa de las instituciones para defenderse política y jurídicamente de las acusaciones que vierten sobre él de corrupción", ha zanjado.

Compartir nota: Guardar Nuevo