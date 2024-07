Absuelto un excomisario de la Policía Local de Palma acusado de almacenar pornografía infantil

El Juzgado de lo Penal número 6 de Palma ha absuelto al excomisario de la Policía Local de Palma, J. E. C., de un delito de posesión de pornografía infantil. Cabe recordar que el excomisario fue juzgado a principios de julio por el hallazgo de más de un centenar de archivos de pornografía infantil en un registro en su vivienda. Este registro se realizó tras encontrarse en 2023 un CD con material pedófilo en un armario del que había sido el despacho del comisario hasta su jubilación en 2016, en el cuartel de la Policía Local en San Fernando. Ahora, la jueza, en la sentencia absolutoria, ha considerado ilegal la práctica de dicho registro en el domicilio del acusado. Según el fallo, "aun cuando existían razones para iniciar la investigación, en el momento en que solicitó la entrada y registro no había confirmación de la descarga ni podía vincularse el material adquirido a la persona del acusado". "Se estima que la petición policial en la que se apoyaba la resolución judicial no se encontraba suficientemente fundada, pues carecía de verdaderos indicios o sospechas suficientes", agrega la sentencia. En conclusión, refieren que en el momento de dictarse el auto de entrada y registro no se explicaron todos los elementos para realizar el juicio, y por ello se impide considerar legítima la medida acordada --el registro domiciliario--. Consecuentemente, la obtención de la prueba no es válida. Por todo ello, se absuelve al acusado del delito de tenencia de pornografía infantil. Contra dicha sentencia cabe interponer recurso de apelación ante al Audiencia Provincial de Baleares.

