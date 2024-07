Abogada de uno de los acusados de Barbate dice que se estaba disimulando un error persistiendo en él

La abogada Bárbara Royo, que defiende a uno de los investigados que se encuentran en prisión por los hechos ocurridos en febrero en Barbate (Cádiz) donde dos guardias civiles perdieron la vida arrollados por una nacolancha, ha mostrado su "satisfacción" por la puesta en libertad de los investigados, que se producirá en la tarde de este martes, según ha indicado. "Se estaba disimulando un error, persistiendo en él y ganando tiempo", ha afirmado. Según ha explicado a Europa Press, ha entrado en la causa como letrada de uno de los investigados la pasada semana, después de que días antes llegara una nueva negativa de la Audiencia Provincial de Cádiz de poner en libertad provisional a los encarcelados por estos hechos. Así, tras declarar los seis encarcelados como testigos en la causa la pasada semana, Royo volvió a instar a la Fiscalía a que se pronunciara sobre la puesta en libertad. Ahora, este martes, la Fiscalía ha remitido un nuevo informe al juez en el que no se opone a la libertad provisional. En este sentido, cabe recordar que la Fiscalía ha señalado que ha tomado esta decisión por el momento en el que se encuentra la investigación, no porque se haya llegado a un pacto con las defensas. Por su parte, Bárbara Royo se ha mostrado "muy satisfecha por la puesta en libertad". "Ya era hora, desde que la UCO descartó la responsabilidad de los detenidos en los hechos que todos conocemos, han pasado nada menos que tres meses, sin que los exculpados hubieran sido liberados", ha recordado la letrada, que ha añadido que "han sido negativas constantes tanto por parte de la Fiscalía como por parte del juzgado de Barbate y de la Audiencia Provincial de Cádiz". A su juicio, "se estaba disimulando un error persistiendo en él y ganando tiempo, pero esto no daba más de sí", por lo que ha celebrado que la Fiscalía haya cambiado de criterio. "No obstante, creo que ha sido muy oportuno dejar para el martes lo que podía haberse hecho el lunes", porque "hoy estará todo el país pendiente de las puertas de Moncloa y la entrada del juez y nadie de las de la cárcel y la salida de seis maltratados por el sistema, de tal manera que se neutraliza un poco más el error", ha afirmado.

Compartir nota: Guardar Nuevo