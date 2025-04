Aranburu: "Me he encontrado bien; el balance es positivo"

Eibar (Gipuzkoa), 12 abr (EFE).- El campeón de España Alex Aranburu (Cofidis) acabó la Itzulia 2025, en la que consiguió una victoria de etapa y peleó hasta el final por entrar en el podio, contento de su rendimiento en la carrera, en la que se ha "encontrado bien" y de la saca "un balance positivo".

"Me he encontrado bien. He tenido buenas sensaciones durante la carrera y el balance es positivo", dijo después terminar la Itzulia el corredor el corredor vasco, el segundo español en la clasificación tras Enric Mas al ser séptimo, a 2.45 del ganador Joao Almeida.

El vasco estuvo toda a última etapa tratando de mantenerse con los mejores en una jornada salpicada de puertos, pero en el último de los tres de Primera que había en el recorrido, "en Izua" ha "sufrido" porque los primeros le han "sacado de punto" y el han obligado a disputar los 40 últimos kilómetros " a contrapie".

También ha desvelado que "en un par de curvas" ha tenido "un par de sustos", pero que le ha venido bien conocer la carretera, sobre todo cuando llovía. "Conocía la carretera y todo ayuda", se congratuló.

Aranburu, por otro lado, ha avanzado que en las próximas semanas "no hay mucho descanso" en su planificación porque competirá en "las clásicas" de Las Ardenas. EFE