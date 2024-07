José Luis Catalá: "Debutar fue una alegría inmensa"

Redacción Deportes (Barcelona), 29 jul (EFE).- El defensa José Luis Catalá, que debutó con el Espanyol en el amistoso contra el Girona del pasado sábado (0-0), confesó que su estreno fue "una alegría inmensa" y desveló que estaba "deseando llegar al hotel para poder llamar" a sus familiares y amigos.

El futbolista, en declaraciones al club durante la concentración de Navata, afirmó que se sintió "muy feliz" a ver que estaba en el once inicial: "Estaba muy nervioso, pero al pisar el césped todos me transmitieron tranquilidad. Me estoy sintiendo muy cómodo con mis compañeros y estoy trabajando muchísimo".

Por otra parte, el canterano comentó que sus referencias en el vestuario, al compartir posición, son Sergi Gómez, Fernando Calero y Leandro Cabrera. "Estoy aprendiendo a chocar y a ser más agresivo. Se lo agradezco muchísimo", reflexionó.

El jugador blanquiazul se mostró convencido de que el equipo asimilará los conceptos del cuerpo técnico de Manolo González: "Seguiremos trabajando, lo conseguiremos". EFE

