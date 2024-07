Miles de venezolanos se movilizan en España por la libertad en un ambiente de fiesta

(actualiza con la cifra de manifestantes en Madrid: 9.000, según la Delegación del Gobierno)

Madrid, 28 jul (EFE).- Miles de venezolanos se concentraron este domingo en Madrid y otras ciudades españolas convocadas por la oposición de su país en demanda de libertad para Venezuela, en una jornada electoral decisiva, en la que el líder opositor, Edmundo González Urrutia, es favorito en la mayoría de las encuestas, frente al chavista Nicolás Maduro.

La concentración de Madrid, la más numerosa, se desarrolló sin incidentes en la emblemática plaza de Colón de Madrid, donde, en un ambiente festivo, los manifestantes, que portaban banderas, gorras y camisetas con los colores de la bandera venezolana, han lanzado consignas como "Venezuela, libertad", "nos vemos en casa" o "maldito sea el soldado que apunte su arma contra el pueblo".

Las movilizaciones fueron el colofón de una jornada marcada por la normalidad, el ambiente festivo y cargada de emotividad.

De las más de 400.000 personas nacidas en Venezuela y mayores de edad que residen en España, sólo 24.770 pudieron inscribirse para votar por las trabas burocráticas.

Entre ellos Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y portavoz de la oposición en España, que hoy acudió al centro de votación en Madrid para apoyar a sus compatriotas a sabiendas de que no podría votar ya que no logró inscribirse porque no tiene su pasaporte vigente.

Las autoridades venezolanas dispusieron 46 mesas en Madrid, Barcelona y Tenerife, entre otras ciudades, para que los votantes pudieran ejerce su derecho.

A última hora de la tarde se sucedieron las concentraciones convocadas por la oposición, que se desarrollaron en un ambiente de celebración.

En Madrid, donde se celebró la concentración más numerosa, se congregaron varios miles de personas, que la Delegación del Gobierno en Madrid cifró en 9.000 asistentes.

Al acto asistió, entre otros políticos españoles, Miguel Ángel Tellado, portavoz parlamentario del Partido Popular, quien subrayó que hay una "marea humana de venezolanos que quieren cambio".

"Queremos decirle a los venezolanos que no están solos, que en esta lucha por la democracia y la libertad están acompañados de toda la comunidad internacionales", insistió.

"Hoy todos los países estaremos vigilantes para pedirle al régimen de Maduro que respete el mandato en las urnas. Estamos convencidos de que la oposición ganará y al régimen chavista le pedimos que acepte el resultado e inicie una transición, y el resto de países, la comunidad internacional tendrá que velar para que se pueda hacer con total normalidad", agregó el dirigente popular.

"En estas elecciones, Venezuela tiene que elegir entre la dictadura y la democracia, entre recuperar los derechos y las libertades, recuperar un país en orden, que vuelva a crecer o que continúe un régimen chavista que durante 25 años ha empobrecido a un país rico", afirmó.

Tellado denunció también la decisión de Caracas de impedir la entrada a Venezuela de una delegación del PP e insistió en cargar contra los socialistas y, en particular, contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, miembro de un grupo de observadores internacionales.

"Es francamente lamentable que un expresidente de un gobierno de España de apariencia de normalidad, de legalidad democrática a un proceso que no tiene todas las garantías", lamentó.

Tellado reiteró que la delegación del PP se sintió "abandonada" por la diplomacia española y advirtió que exigirán responsabilidades.

Cargó también contra la izquierda "tan durita con dictadores ya muertos y tan sumida con dictadores vivos, tan reivindicativos a la hora de criticar a Franco y tan sumisos a la hora de dirigirse a Nicolás Maduro".

Al acto asistió también el eurodiputado de Vox (extrema derecha) Jorge Martín Frías, quien en declaraciones a los medios afirmó que "hoy se abre una nueva etapa en Venezuela a pesar del fraude organizado de Maduro".

A Colón acudieron además el expresidente mexicano Felipe Calderón y Lilian Tintori, empresaria y esposa del opositor venezolano Leopoldo López. EFE