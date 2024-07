Torres dice que no da nada por perdido: "No vamos a dar la espalda a esos niños y niñas"

Los Llanos de Aridane (La Palma), 26 jul (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este viernes que no da "por perdido nada" y seguirá buscando fórmulas junto al Gobierno de Canarias para afrontar la emergencia migratoria: "No vamos a dar la espalda a esos niños y niñas".

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a La Palma, el ministro ha indicado además que no esperaba las críticas que le ha formulado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, después de que el pasado martes el Congreso rechazase la propuesta de tramitar una reforma de la ley de extranjería para la derivación de menores inmigrantes.

"Voy a ser claro: llevamos ocho meses trabajando en una comunicación diaria y no esperaba la crítica por el día último, el de la votación, en cuanto a que no hice el esfuerzo suficiente", ha señalado Torres.

Sin embargo, ha continuado, fue el ministro quien contactó en dos ocasiones con el portavoz del PP, Miguel Tellado, le envió cuatro documentos y firmó "una a una" las peticiones que le realizaba el grupo popular, por lo que además ha calificado el rechazo final a la modificación legal de "excusas bastante infantiles".

Bastaba con que el PP votase sí, o incluso que se abstuviera, para que al menos se iniciase el proceso de modificación y se negociasen sus propuestas "y si finalmente no estaban de acuerdo, votar no", ha lamentado Ángel Víctor Torres.

Ha reiterado que el grupo con el que más ha trabajado en este ámbito fue el PP y ha recordado que de los doce grupos del Congreso nueve votaron a favor de iniciar la reforma legislativa, que fue rechazada por Junts, Vox y PP, este último "el fundamental".

Y ello además porque el PP "también gobierna en Canarias" y podía perfectamente admitir a trámite la proposición de ley y proponer sus aportaciones como se indicó "hasta la saciedad cuando intercambiamos documentos, y porque lo más importante es seguir trabajando por los niños y las niñas", ha advertido el ministro.

Cuestionado por la posibilidad de aprobar la derivación de menores por decreto ley, ha señalado que hace una semana era una opción si contaba con el apoyo del PP pero "la prueba la vimos el pasado martes, cuando votó no -ha dicho-" y esto deja "bien claro que si no tenemos los apoyos no es posible" ratificar esta medida en el Consejo de Ministros, ha añadido.

"Quiero ser claro. Un decreto ley no se aprueba y ya está, sino que se aprueba por un Gobierno y se convalida 30 días después o de lo contrario, decae", por lo que el Ministerio está buscando otras medidas siempre con la convicción de que la más segura y estable era la de modificar el artículo 35 de la ley de extranjería.

Como no ha sido posible, habrá que buscar otras medidas que no pasen por una modificación legislativa "y las estamos buscando desde el Gobierno de España y las aplicaremos cuando podamos hacerlo", ha continuado Ángel Víctor Torres, quien ha reiterado que se trabaja para dar una respuesta a los territorios "frontera" y dar una respuesta a los menores. EFE

1012035

lgm-asd/acp/jdm

(foto)