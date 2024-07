Torres tiende la mano a Prohens para cesar a Le Senne e impedir la derogación de la Ley de Memoria Democrática

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha ofrecido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, los apoyos del PSIB para destituir al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y le ha solicitado que deje sin efectos la proposición de ley para derogar la Ley balear de Memoria Democrática. Así se lo ha transmitido el representante del Ejecutivo central, tras reunirse este jueves en Palma con asociaciones memorialistas de Baleares y antes de participar en un acto de homenaje a las Rojas del Molinar, el grupo de mujeres a las que pertenecían las fotos de las tres represaliadas que rasgó el presidente del hemiciclo autonómico. Torres ha reclamado a Prohens que, una vez Vox ha dado por rotos los pactos de gobierno en las diferentes comunidades autónomas, "corrija" diversos aspectos de su mandato. "El presidente del Parlament no puede ser la persona que rasgó la foto de unas víctimas porque al romperla, rompía el alma y el sentimiento de muchos defensores de la libertad que dieron su vida por disfrutar de la democracia", ha alegado. Por otro lado, le ha solicitado que "deje sin efecto" la proposición de ley de Vox para iniciar la derogación de la Ley balear de Memoria Democrática, que se debatía el día que Le Senne arrancó la foto de las Rojas del Molinar, del portátil de la diputada del PSIB Mercedes Garrido. Así, ha pedido ha Prohens que demuestre que "defiende la democracia" y que la "imposición" que hacía Vox a los gobiernos del PP para derogar las leyes memorialistas, una vez se han roto estos acuerdos, "no tiene ningún sentido". De lo contrario, ha afirmado que Prohens demostrará que está "entregada" a los "principios y valores que defiende la ultraderecha", que es el "blanqueamiento de la dictadura". En cuanto a la reunión mantenida con las entidades memorialistas, Torres ha detallado que han tratado los posibles actos de conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, la creación de futuros lugares o monumentos memorialistas y ha agradecido investigadores y divulgadores su labor de defensa de los principios de justicia, verdad, reparación y no repetición. UN RECONOCIMIENTO QUE "LLEGA TARDE" Ya durante el acto, el ministro ha reivindicado la figura de las cinco represaliadas conocidas como las Rojas del Molinar --Aurora Picornell, Catalina Flaquer, Antonia Pascual, Maria Pascual y Belarmina González--, que ha destacado como "dignas representantes de la lucha antifascista". Torres ha subrayado que, con este homenaje, el Gobierno pretende "desagraviar su memoria" aunque ha reconocido que "llega tarde" para reconocer a estas víctimas "estigmatizadas por la dictadura franquista". En ese sentido, ha criticado los intentos de derogación de las leyes memorialistas en los distintos territorios o su sustitución por las "llamadas Leyes de Concordia" que, desde su punto de vista, son "leyes del silencio y el olvido". Asimismo, ha manifestado que el Gobierno trabajará para "saber lo que pasó" durante la Guerra Civil y la dictadura franquista porque "así se lo piden las víctimas, las leyes y los organismos internacionales". El homenaje también ha contado con la participación de familiares de las víctimas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, la directora general de Relaciones Institucionales y con el Parlamento, Xesca Ramis,representantes de partidos políticos y asociaciones memorialistas. Durante su desarrollo, un cuarteto de cuerda ha interpretado diferentes piezas, se han leído algunos poemas, un pequeño extracto de sus biografías y se ha hecho entrega de las Declaraciones de Reconocimiento y Reparación a los familiares de las cinco represaliadas. Armengol ha ensalzado a estas cinco mujeres como "cinco símbolos de lucha por la libertad de lo que quería ser el pueblo balear" y ha resaltado que la "dignidad de los demócratas" se impone aunque tenga que vivir 40 años de "oscura dictadura". La representante de la Cámara Baja ha incidido en que a las Rojas del Molinar se las quería "condenar al olvido" pero gracias a la tarea de las asociaciones memorialistas, el conjunto de la sociedad y las instituciones, "se consiguió encontrarlas, desenterrarlas, identificarlas, entregarlas a sus familias y hacer un reconocimiento social de su dolor y lucha". Armengol ha puesto en valor las leyes baleares de Fosas, que ha permitido exhumar a más de 330 personas, y de Memoria Democrática, aprobadas durante los mandatos que estuvo al frente del Govern. Por su parte, el delegado del Gobierno ha recalcado que la memoria democrática representa la reivindicación de una historia que ha sido "silenciada durante décadas a base del terror" y "tergiversada por parte de los vencedores". "Una historia silenciada y tergiversada es una historia que últimanente está siendo blanqueada por aquellos que tienen una postura cómoda y equidistante, que dice que hubo víctimas en ambos bandos y por tanto se equipara a los tienen mausoleos y los que descansan en cunetas", ha manifestado.

