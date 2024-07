Prohens critica que los ministros de Sánchez vengan a Baleares "a buscar enfrentamiento y crispación"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha criticado que los ministros del Gobierno liderado por Pedro Sánchez vengan a Baleares "a buscar enfrentamiento y crispación". Así ha respondido en una publicación en redes sociales la líder balear a las declaraciones ofrecidas este jueves, en Palma, por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Cabe recordar que el representante estatal, por un lado, ha avisado a Prohens de que existen "visos de inconstitucionalidad" en el decreto de simplificación administrativa. Y por otro lado, se ha referido a la petición de una excepción balear en el reparto de menores no acompañados, insinuando que "no hay diferencias entre Prohens y Puigdemont". Ante estas afirmaciones, la presidenta balear ha criticado que Torres "no tiene tiempo de sentarse a hablar de los temas que preocupan a los ciudadanos de estas Islas, como la insularidad, la falta de personal de la Administración General del Estado, compromisos de financiación pendientes o la crisis migratoria, pero sí para atacar a este Govern y cuestionar las políticas que los ciudadanos votaron en las urnas". "No voy a tolerar el desprecio constante del Gobierno del PSOE a los ciudadanos de Baleares", ha sentenciado Prohens.

Compartir nota: Guardar Nuevo