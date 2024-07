Alegría se muestra "optimista" ante una posible investidura de Illa

La portavoz de Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, se ha mostrado "optimista" ante una posible investidura del primer secretario del PSC, Salvador Illa, y ha pedido "tiempo" para seguir negociando con ERC. De esta forma se ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo en una entrevista en RTVE recogida por Europa Press. En ella, ha sostenido que es "optimista" para que se cumpla aquello que "los catalanes pidieron el pasado 12 de mayo, una nueva etapa". "Tiempo al tiempo", ha dicho pidiendo paciencia en cuanto a las negociaciones con Esquerra. Asimismo, ha cargado contra el PP, una formación que "se llama partido de Estado" pero que no apoya aquellas medidas, como el techo de gasto, que a juicio de la dirigente socialista favorecen a las comunidades autónomas en las que, ha recalcado, gobiernan los 'populares'. "Este no es un voto en contra de este Gobierno, es un voto en contra de las comunidades autónomas porque van a tener más restricciones para invertir en temas fundamentales", ha sentenciado. En este sentido, ha recalcado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP "se abstuvieron" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en cuanto a la votación del techo de gasto, por lo que no entiende el voto "negativo e insolidario" de los 'populares' tanto a los objetivos de estabilidad como a la Reforma de la Ley de Extranjería este martes en el Congreso. "OJALÁ" HABER TENIDO "APOYO" DE JUNTS Alegría también ha admitido este jueves que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez es un "Gobierno en minoría parlamentaria" y ha dicho que "ojalá" hubiesen "obtenido otro apoyo" por parte de Junts para sacar adelante estas dos votaciones trascendentales para el Gobierno. "Lo que es una realidad es que somos un Gobierno con minoría parlamentaria y por lo tanto cada ley que se lleva al Congreso hay que trabajarla y negociarla", ha explicado Alegría antes de subrayar que "cada ley la tenemos que dialogar y esta es la realidad política". De esta forma, Alegría ha justificado el no haber sacado adelante la reforma de la Ley de Extranjería y los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, lo que suponía el pistoletazo de salida para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. Por ello, ha dicho que "ojalá" el Gobierno hubiese "obtenido otro apoyo y otro voto por parte de Junts" y ha recordado que ese voto en contra de la formación de Carles Puigdemont significa que Cataluña reciba "1.500 millones menos" para "invertir" en servicios públicos como Sanidad y Educación. ACUSA A FEIJÓO DE GENERAR RUIDO Por otra parte, la portavoz del Ejecutivo ha dicho que "no hay caso Begoña Gómez", que se encuentra investigada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y ha mantenido que "claramente la derecha y la ultraderecha están haciendo una causa política con el objetivo de derrocar al Gobierno". Por ello, ha acusado al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo de "generar ruido día tras día", algo que a su juicio es "fruto de su falta de proyecto de país". Así, ha destacado que el propio Feijóo "vive en la realidad paralela del 'no soy presidente porque no quiero'". SUPERAREMOS LAS MEDALLAS DE BARCELONA 92 EN LOS JJ.OO. En otro orden de cosas, la titular de Deportes se ha mostrado positiva sobre los resultados de España en los Juegos Olímpicos de París de este 2024, que serán inaugurados este viernes; y ha destacado la seguridad que hay en la capital francesa, donde se encuentra la ministra para acompañar a la delegación española. "Intentaremos acompañar al máximo de deportistas españoles", ha explicado sobre su papel en París. "La potencia y la grandeza de los deportistas que han llegado a París nos hacen pensar que claramente vamos a superar esas cifras que todos recordamos de Barcelona 1992 --cuando España consiguió 22 medallas, la cifra más alta en su historia en los Juegos Olímpicos--", ha augurado.

Compartir nota: Guardar Nuevo