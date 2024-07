Sánchez y Aragonès se reúnen hoy en Barcelona y firmarán el traspaso del IMV, en plena negociación para la investidura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, se reunirán este miércoles 24 de julio en Barcelona y posteriormente firmarán el convenio de traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a Cataluña, según Moncloa. El encuentro se produce en la semana clave para desencallar las negocaiciones entre socialistas y ERC para una posible investidura del líder del PSC, Salvador Illa, que debería amarrarse en los próximos días --antes de que termine el mes de julio-- según las condiciones expuestas por los republicanos. La reunión entre Sánchez y Aragonés se llevará a cabo en el Palau de la Generalitat y comenzará a las 12.00 horas y en la posterior firma del convenio participarán también la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. Al finalizar el acto, la ministra y el conseller comparecerán ante los medios de comunicación. La visita de Sánchez a Cataluña se produce después de que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, advirtiese a los socialistas de que se levantará de la mesa de negociación si no hay un preacuerdo antes de que finalice el mes de julio. La clave del pacto pasa por la financiación autonómica y ERC sigue exigiendo soberanía fiscal para recaudar y gestionar los impuestos que se pagan en la comunidad. Además han rechazado la creación de un consorcio fiscal formado por la Generalitat y el Estado, una opción que pusieron encima de la mesa los socialistas. El Gobierno ha venido rechazando la exigencia de los independentistas, que supondría una salida de Cataluña del régimen común para transitar hacia un sistema de concierto económico como el que tienen Euskadi y Cataluña. No obstante en Moncloa y en Ferraz han señalado en los últimos días que la posición de ERC es de máximos, señalaban que seguían negociando y han mostrado confianza en llegar a un acuerdo. Será la primera vez que Sánchez y Aragonés se reúnan después de las elecciones autonómicas del 12M que ganó el PSC e hicieron caer a ERC hasta la tercera posición y después de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía. La última vez que Sánchez se desplazó hasta el Palau de la Generalitat para reunirse con Aragonés fue a finales de diciembre de 2023, después de lograr la investidura como presidente del Gobierno. Tras ese encuentro Sánchez se mostró dispuesto a desarrollar la Agencia Tributaria Catalana según lo establecido en el Estatuto catalán, pero esa fórmula por el momento no se ha concretado.

